Поняли, почему рак так трудно лечить и как он прячется от иммунитета

Раковые клетки выглядят вполне обычными извне, поэтому иммунная система не распознает и не борется с ними. Однако механизм, с помощью которого клетки избегают уничтожения, долгое время оставался загадкой. Ученые из Нидерландского института онкологии теперь обнаружили, что раковые клетки могут изменять рибосомы, что позволяет им оставаться незамеченными.

Идентификация и уничтожение потенциально опасных клеток является одной из основных задач иммунной системы. Однако раковые клетки прячутся от иммунной системы, чтобы выжить. В результате многие пациенты с онкологическими заболеваниями не реагируют на иммунотерапию или развивают к ней резистентность.

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Новое исследование рака

Авторы исследования, опубликованного в журнале Cell, обнаружили, что раковые клетки изменяют свои рибосомы, чтобы обойти иммунную систему. Напомним, что миллионы рибосом находятся в каждой клетке человеческого организма, отвечая за синтез белковых молекул из аминокислот.

Ученые теперь обнаружили уникальный тип рибосом с P-стержнем, одним из подвижных элементов рибосом. Он играет важную роль в реакциях клеток на сигналы иммунной системы, участвуя в управлении процессами, которые регулируют цитокины – небольшие белковые молекулы, помогающие клеткам общаться и координировать защитные реакции организма.

Как рак обходит иммунитет

Рибосомы с P-стержнем помогают здоровым клеткам становиться более заметными для иммунной системы, накапливая на своей поверхности больше антигенов – белков, способных распознавать опасности. В результате раковые клетки снижают количество таких рибосом. Это влияет на синтез определенных белков и уменьшает количество поверхностных антигенов.

Соавтор исследования Лиам Фаллер отметил, что полученные результаты меняют наше представление о рибосомах как о пассивных и одинаковых элементах. Рибосомы являются более разнообразными и динамичными, чем считалось ранее. Это важно для биологических исследований. Например, медики могут повысить эффективность иммунотерапии, зная, как происходят изменения в рибосомах.

Кроме того, эти результаты позволяют по-новому посмотреть на то, как раковые клетки взаимодействуют с иммунной системой, и придумать новые методы лечения онкологических заболеваний и других болезней, связанных с нарушением иммунных процессов.