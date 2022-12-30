Почему дети так любят сладкие подарки

Помните, как вас радовали в детстве сладости и дело здесь не в том, что когда-то они были вкуснее и качественнее. Выявляются вкусовые рецепторы у взрослых и детей устроены совершенно по-разному.

Вкусовые рецепторы

Сенсорный мир детей принципиально отличается от взрослых: у новорожденных во рту около 30 000 вкусовых рецепторов и до совершеннолетия от них остается только треть. Причем большинство рецепторов маленького ребенка настроены на сладкую и жирную пищу, поскольку материнское молоко насыщено сахарами и жирами.

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Поэтому первый пломбир в вафельном стаканчике или шоколадная конфета в новогоднем подарке становится источником мощных эмоций и впечатлений, которые не могут почувствовать взрослых.

Горькие вкусы

При этом дети более чувствительны к горьким вкусам, поскольку организм отторгает их как потенциальные яды. Поэтому когда мы тайком пробовали пиво и другие спиртные напитки, не могли понять, как взрослые могут пить такую гадость. По той же причине дети терпеть не могут зелень, в которой ощущают горький привкус.

Интересно, что с взросления и отмирания рецепторов мы начинаем любить вкус тех продуктов, которые в детстве нам казались несъедобными. По данным исследования, чеснок и лук в блюдах начинает нравиться в 20 лет, а шпинат, баклажаны и болгарский перец – в 21 год. В список "взрослой" пищи попали также корнишоны, фасоль, хрен и мидии.

Синестезия

Существует гипотеза о том, что дети рождаются с синестезией – редким для взрослых вида восприятия, при котором любые ощущения обладают дополнительными качествами и становятся трехмерными. То есть маленький человек может не только чувствовать вкус, но и "слышать" его звук и "видеть" цвет. Если это так и мы все в детстве имели синестезию, а потом потеряли эту магию с годами, не удивительно, что первый стакан пепси запомнился нам на всю жизнь.