Почему вода в бутылках вредна

Воду в пластиковых бутылках ежеминутно покупают миллионы людей во всем мире. Впрочем, специалисты уверяют, что это может вредить здоровью.

Эксперты из Катара убеждены, что вода из пластиковых бутылок часто не соответствует стандартам безопасности. Также она может содержать вредные вещества, которые выделяются из пластика.

Смотрите также Точность до 70%: ИИ определит наличие диабета, слушая ваш голос

Что может содержать вода из бутылок

В составе воды примерно 10 – 78% загрязнителей, в частности микропластик. Он нарушает иммунную систему, изменяет уровень холестерина в крови и провоцирует окислительный стресс.

"Фталаты и бисфенол А (BPA), которые тоже может содержать пластик, вызывают высокое давление, сердечно-сосудистые болезни, диабет и ожирение", – говорится в статье.

Вред окружающей среде

Кроме того, бутилированная вода наносит значительный вред для экологии. Пластиковые бутылки составляют 12% всех пластиковых отходов в мировом океане.

Только 9% бутылок от воды перерабатывается, а 91% попадает на свалки, мусоросжигательные заводы или вывозится в страны с низким доходом для утилизации.

Также при производстве пластиковых бутылок происходят выбросы парниковых газов, что способствует изменению климата.

Специалисты призывают правительства инвестировать в развитие инфраструктуры безопасной питьевой воды, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.