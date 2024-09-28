Чому вода у пляшках шкідлива

Воду у пластикових пляшках щохвилини купують мільйони людей у всьому світі. Втім, фахівці запевняють, що це може шкодити здоров'ю.

Експерти з Катару переконані, що вода з пластикових пляшок часто не відповідає стандартам безпеки. Також вона може містити шкідливі речовини, які виділяються із пластику.

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Що може містити вода із пляшок

У складі води приблизно 10 – 78% забруднювачів, зокрема мікропластик. Він порушує імунну систему, змінює рівень холестерину в крові та провокує окислювальний стрес.

"Фталати та бісфенол А (BPA), які теж може містити пластик, спричиняють високий тиск, серцево-судинні хвороби, діабет і ожиріння", – ідеться у статті.

Шкода довкіллю

Крім того, бутельована вода завдає значної шкоди для екології. Пластикові пляшки становлять 12% всіх пластикових відходів у світовому океані.

Лише 9% пляшок від води переробляється, а 91 % потрапляє на сміттєзвалища, сміттєспалювальні заводи або вивозиться до країн із низьким доходом для утилізації.

Також під час виробництва пластикових пляшок відбуваються викиди парникових газів, що сприяє зміні клімату.

Фахівці закликають уряди інвестувати у розвиток інфраструктури безпечної питної води, особливо в країнах із низьким і середнім рівнем доходу.