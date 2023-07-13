Болит дело: как понять, что это аппендицит

Аппендицит может застать в любую минуту, поэтому боль в правой стороне так пугает. Заметить это нападение и вызвать скорую вовремя – это очень важно.

Как понять, что это аппендикс

Часто первые признаки аппендицита (воспаление аппендикса) – температура 37,1 – 38,0 градусов Цельсия и боль в области пупка. Может показаться, что это боль в животе.

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Но при аппендиците боль может сначала проходить, а затем, по мере нарастания воспаления, усиливаться и становиться постоянным и интенсивным. В течение нескольких часов боли распространяются на правый нижний угол живота, где обычно находится аппендикс. Боль усиливается при кашле, ходьбе или других резких движениях.

Места боли могут различаться в зависимости от возраста и положения аппендикса. Иногда аппендикс располагается в другой части тела – в тазу, за толстой кишкой, вокруг тонкой кишки, у правой нижней части печени. Во время беременности может казаться, что боль распространяется с верхней части живота, так как из-за плода аппендикс поднялся выше.

Если боль на время ослабевает, но затем усиливается и распространяется по животу, возможно, аппендикс разорвался. Разрыв аппендикса может вызвать перитонит – серьезную инфекцию внутренней оболочки брюшной полости. Высокая температура до 40 градусов по Цельсию – еще один признак разрыва аппендикса.

Симптомы аппендицита

Кроме боли в животе, при аппендиците часто бывают другие симптомы, которыми можно понять, что это аппендицит, а не другие заболевания.

Симптомы аппендицита таковы:

тошнота и рвота;

плохое самочувствие;

потеря аппетита;

запор или диарея;

температура 37,1 – 38,0 градусов Цельсия, которая может увеличиваться по мере прогрессирования воспаления.

Симптомы аппендицита обычно появляются в течение 24 часов, но иногда могут возникнуть от 4 до 48 часов.

При каких состояниях болит, как при аппендиците

Сложно поставить диагноз аппендицит, если нет типичных симптомов, которые присутствуют лишь примерно в половине случаев. Поэтому если сомневаетесь, то лучше сразу вызвать скорую помощь.

У некоторых людей боль похожа на аппендицит, но она вызвана чем-то другим, например:

гастроэнтеритом;

синдром раздраженного кишечника;

запором;

инфекцией мочевого пузыря и мочеиспускательного канала;

болезнью Крона;

язвенный колит;

проблемами с желчным пузырем;

тазовой инфекцией.

У женщин симптомы, похожие на аппендицит, иногда имеют гинекологическую причину. Это может быть внематочная беременность, менструальная боль или воспалительное заболевание органов малого таза.