11 триггеров головной боли, о которых вы могли не знать
Причины головной боли могут быть разные. Обычно это переутомление, ОРВИ, высокое артериальное давление, стресс, недостаток кислорода, или голод. Однако, случается, что спровоцировать боль могут и другие, менее очевидные факторы.
Вот именно об этих неочевидных причинах головной боли и поговорим дальше. Так, в Национальной службе здравоохранения Великобритании перечислили 11 причин, которые могут спровоцировать головную боль.
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- Слишком много сна
Так, слишком длительный сон и, в частности, попытка наверстать "недоспанные" ночи за один раз – могут спровоцировать головную боль. Поэтому, если вы в будни постоянно недосыпаете и надеетесь "отоспаться" на выходных, у нас для вас плохие новости.
"Когда недельное напряжение спадает, снижается уровень гормонов стресса, что вызывает быстрое высвобождение
нейромедиаторов. Они посылают импульсы кровеносным сосудам сужаться, а затем расширяться, что вызывает головную боль", – объяснили специалисты.
Внимание! Более 8 часов сна за один раз могут привести к головной боли.
Поэтому, для качественного отдыха, вам следует научиться качественно отдыхать в течение всей недели. Наладьте режим сна и создайте ритуалы перед сном для успокоения. Прекрасно подойдут для этого йога, медитации, прогулка, или теплая ванна.
- Яркий свет
Яркий и мерцающий свет могут вызвать головную боль. Поэтому, если вы находитесь в местах, где постоянно яркий свет, или есть вспышки, специалисты советуют носить солнцезащитные очки или использовать поляризованные линзы. Это также касается монитора компьютера и телефона. Перед сном стоит снижать яркость монитора.
Также обратите внимание на то, какой свет у вас в комнате. Возможно, его стоит заменить и сделать менее ярким и более теплым. Вообще, по рекомендации специалистов, теплый свет лучше всего подходит для глаз, особенно под вечер.
- Неправильная осанка
Не удивляйтесь, если регулярно страдаете головной болью, но при этом у вас неправильная осанка. Дело в том, что плохая осанка создает давление в верхней части спины, шеи и плечах, что может привести к головной боли. Такая боль обычно достаточно характерна – пульсирует в основании черепа, может отдавать в лицо, особенно в лоб.
Чтобы уменьшить частоту приступов головной боли по этой причине, избегайте долгого сидения или стояния в одном положении. Если у вас работа за компьютером, старайтесь сидеть прямо, поддерживайте поясницу.
Не лишним будет обратиться к врачу-вертебрологу, чтобы исправить проблемы с осанкой.
Неправильная осанка может провоцировать мигрени / Фото unsplash
- Духи
Резкие запахи средств гигиены, духи и освежители воздуха содержат химические вещества, которые могут вызвать головную боль.
Если вы склонны к головной боли, вызванной запахами, избегайте тяжелых духов, а также мыла, шампуней и кондиционеров с концетрированным ароматом.
Важно! Дома используйте освежители воздуха и бытовую химию без ароматизаторов. Проветривайте помещение как можно чаще.
- Подавление гнева
Когда человек пытается сдержать гнев, он напрягает мышцы головы и шеи, что вызывает головную боль напряжения. Чтобы расслабиться, стоит глубоко дышать и попробовать практики, снимающие стресс.
Избавиться от гнева и других якобы "негативных" эмоций невозможно – но можно научиться овладевать ими.
- Отказ от кофе
Нельзя резко снижать употребление кофеина. Если вы ярый кофеман и хотите избавиться от привычки пить кофе, вы можете почувствовать физиологические последствия, в частности, у вас может возникнуть невыносимая головная боль.
Дело в том, что кофеин способствует сужению кровеносных сосудов. Если кровеносные сосуды резко расширятся, может возникнуть пульсирующая боль.
Старайтесь придерживаться рекомендуемой дозы кофе ежедневно / Фото unsplash
Интересно, что есть исследования, которые доказывают, что организм может почувствовать стресс и отреагировать симптомами даже при незначительном уменьшении количества кофеина. Например, если вы привыкли ежедневно выпивать 3 чашки кофе, а завтра выпьете 1 или 2, вы уже рискуете получить головную боль.
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- Угнетение гнева
Когда вы сердитесь, мышцы на затылке напрягаются, вызывая ощущение стягивания вокруг головы. Это характерный признак головной боли напряжения.
Специалисты советуют дышать глубоко и медленно, если чувствуете злость или раздражение. Как минимум попробуйте дышать так: вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Это поможет расслабить мышцы головы и шеи.
- Жажда и обезвоживание
Обезвоживание может приводить к головной боли, сухости во рту, ощущение истощения и головокружения.
Головная боль от обезвоживания может ощущаться по всей голове или более локализованной на лбу или затылке. Реже она бывает односторонней.
- Неправильное употребление лекарств
Чрезмерное употребление лекарств или неправильное их употребление, как вот пропущенные дозы могут стать причиной того, что у вас будет болеть голова. головная боль. Это одним из симптомов "синдрома отмены" в случае окончания приема антидепрессантов.
- Скрежет зубами
Бруксизм заставляет мышцы челюсти сокращаться, вызывая тупую головную боль. В случаях, когда боль приносит значительный дискомфорт человеку из-за частоты приступов, стоматолог может посоветовать одевать на ночь капу. Это также сохранит и зубы.
- Мороженое
Случается, что вы чувствуете резкую, колющую боль во лбу, когда кусаете рожок мороженого? Тогда вы чувствительны к головной боли, которую вызывает холод. Такой же эффект имеют леденцы и замороженные напитки.
Но хорошая новость в том, что головная боль от мороженого не требует лечения. Эти приступы заканчиваются мгновенно, редко продолжаясь более минуты-двух.