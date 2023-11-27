Употребление алкоголя и инсульта: существует ли взаимосвязь

Алкоголь повышает риск развития инсульта, являющегося одной из главных причин смерти и потери трудоспособности украинцев. И чем больше алкоголя потребляется, тем выше риск этого заболевания.

К инсульту может привести как регулярное употребление алкоголя, так и нерегулярные, но большие его дозы. Он увеличивает риск этого сердечно-сосудистого заболевания и непосредственно, и косвенно.

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Почему алкоголь повышает риск инсультов

В первую очередь употребление алкоголя повышает артериальное давление , а гипертензия – это причина половины всех инсультов.

, а гипертензия – это причина половины всех инсультов. Также алкоголь влияет на способность сосудов расширяться при увеличении объема крови (эндотелийная дисфункция), что создает основу для развития хронической гипертензии.

при увеличении объема крови (эндотелийная дисфункция), что создает основу для развития хронической гипертензии. Потребление алкоголя может способствовать миганию предсердий (фибрилляции), что в пять раз увеличивает риск ишемического инсульта.

(фибрилляции), что в пять раз увеличивает риск ишемического инсульта. Кроме того, алкоголь влияет на эффективность препаратов , которые предотвращают тромбозы (антикоагулянты) и лекарства при мигании предсердий, что также может вызвать инсульт.

, которые предотвращают тромбозы (антикоагулянты) и лекарства при мигании предсердий, что также может вызвать инсульт. Алкоголь повреждает клетки печени, что может привести к недостаточному образованию факторов свертывания крови, увеличивая риск кровоизлияний в мозг, особенно в уже поврежденных сосудах.

может привести к недостаточному образованию факторов свертывания крови, увеличивая риск кровоизлияний в мозг, особенно в уже поврежденных сосудах. Потребление алкоголя часто сопровождается нездоровыми привычками, такими как курение, малоактивный образ жизни, неправильное питание и пропуск приема лекарств, что вместе увеличивает риск инсульта.

Почему лучше отказаться от алкоголя вообще

Безопасной дозы алкоголя не существует, он потенциально вреден для организма в любом количестве Даже небольшое количество спиртного может оказать негативное влияние на здоровье, особенно при постоянном потреблении. Алкоголь является причиной, по меньшей мере, семи видов рака, в том числе наиболее распространенных, таких, как колоректальный рак и рак молочной железы.

Этанол (т.е. алкоголь) вызывает рак с помощью биологических процессов, связанных с распадом вещества в организме человека, это означает, что риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их цены и качества.

Но некоторые исследования показывают, что есть некоторые полезные аспекты алкоголя. Например, небольшое количество красного вина может оказать полезное влияние на сердце.