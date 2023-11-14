Больше боли: нашли новые последствия плохого сна

Ученые установили, что плохой сон уменьшает выработку нейромедиатора N-арахидоноил дофамина (NADA) в мозге. А его низкое количество является причиной гипералгезии – повышенной чувствительности организма к боли.

Плохой сон усиливает боль

Открытие ученых не только объясняет, как сон связан с болевой чувствительностью, оно также способствует поиску новых лекарственных молекул, подобных NADA по строению и функциям. Такое лекарство могло бы улучшить качество жизни людей с хроническим расстройством сна.

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Пока данные были получены только в опытах на мышах, и потому их нельзя конкретно переносить на людей, необходимы дальнейшие исследования.

Известно, что часто не высыпающиеся люди страдают от головной боли, боли в пояснице и других частях тела, причем эти боли могут становиться хроническими и еще сильнее снижать качество сна.

Что делать, чтобы улучшить сон

Приглушите свет перед сном.

Перестаньте пользоваться компьютером, смартфоном или планшетом перед сном. Синий и зеленый свет этих устройств бодрит.

При просмотре телевизора убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее двух метров.

Ложитесь спать в прохладной темной комнате.

Ограничьте употребление кофеина после полудня.

Попытайтесь вставать с кровати, если не удается заснуть в течение 15 минут. Это позволит мозгу ассоциировать кровать именно со сном, а не с неудачными попытками уснуть.

Лучше бодрствовать днем в выходные, пытаясь компенсировать утраченный сон из-за бессонницы в будни. В таком случае вечером будет больше шансов, что тело самое "потянет" вас в постель.

Подготовьтесь морально. Создание новой привычки ко сну у большинства людей может занимать 8 – 12 недель, и закрепить ее сложно, потому что бессонница деморализует.