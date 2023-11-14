Больше боли: нашли новые последствия плохого сна
Источник:Nature
Ученые установили, что плохой сон уменьшает выработку нейромедиатора N-арахидоноил дофамина (NADA) в мозге. А его низкое количество является причиной гипералгезии – повышенной чувствительности организма к боли.
Плохой сон усиливает боль
Открытие ученых не только объясняет, как сон связан с болевой чувствительностью, оно также способствует поиску новых лекарственных молекул, подобных NADA по строению и функциям. Такое лекарство могло бы улучшить качество жизни людей с хроническим расстройством сна.
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Пока данные были получены только в опытах на мышах, и потому их нельзя конкретно переносить на людей, необходимы дальнейшие исследования.
Известно, что часто не высыпающиеся люди страдают от головной боли, боли в пояснице и других частях тела, причем эти боли могут становиться хроническими и еще сильнее снижать качество сна.
Что делать, чтобы улучшить сон
- Приглушите свет перед сном.
- Перестаньте пользоваться компьютером, смартфоном или планшетом перед сном. Синий и зеленый свет этих устройств бодрит.
- При просмотре телевизора убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее двух метров.
- Ложитесь спать в прохладной темной комнате.
- Ограничьте употребление кофеина после полудня.
Попытайтесь вставать с кровати, если не удается заснуть в течение 15 минут. Это позволит мозгу ассоциировать кровать именно со сном, а не с неудачными попытками уснуть.
Лучше бодрствовать днем в выходные, пытаясь компенсировать утраченный сон из-за бессонницы в будни. В таком случае вечером будет больше шансов, что тело самое "потянет" вас в постель.
Подготовьтесь морально. Создание новой привычки ко сну у большинства людей может занимать 8 – 12 недель, и закрепить ее сложно, потому что бессонница деморализует.