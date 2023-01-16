Насколько эффективно финансовое вознаграждение за вакцинацию

Новая работа ученых показала, что люди, решившиеся прививаться из-за небольшого денежного поощрения, не изменяют свое поведение в негативную сторону после такого эксперимента.

Вознаграждение за вакцинацию

Еще в начале эпидемии коронавируса ряд исследователей отмечали, что нежелание людей вакцинироваться – главный фактор риска в эпидемии. Но планы массово платить вознаграждение гражданам за участие в вакцинации традиционно вызывают возражения.

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Противники говорят, что такая практика заставит людей, получивших деньги, вести себя менее здорово. Например, отказываться от последующих вакцинаций, если за них не будет нового вознаграждения. Поскольку после нескольких месяцев защита вакцины от коронавируса падает почти до нуля и требуется ревакцинация, это может стать важным моментом.

Другие противники политики "подкупа населения" отмечают, что она может дать разные нежелательные последствия. Как, например, при массовом субсидировании населения в Древнем Риме, когда раздача хлеба и зрелищ привела к деградации городского населения с его фактическим выпадением из государственной и военной службы, за чем последовала и деградация общественных институтов.

Новое исследование "подкупа граждан"

Новая работа попыталась ответить на часть этих вопросов. Для этого исследователи проследили за поведением более пяти тысяч человек из Швеции. В рамках эксперимента около трети участников платили за первый укол препарата для профилактики коронавируса, но не за следующие. Остальные участники стали контрольной группой: им ничего не платили, но замеряли параметры поведения.

Затем авторы фиксировали, с какой частотой и периодичностью те же люди приходили за вторым уколом (конец первого цикла иммунизации) и третьим (ревакцинация). После чего их опрашивали, насколько они доверяют производителям вакцины, считают ли ее безопасной и эффективной, изменилось ли их отношение к вопросам общественной жизни.

Аналогичное по дизайну исследование было проведено для группы трех тысяч американских граждан.

Денежное вознаграждение не оказывает негативного действия

Выяснилось, что ни в Швеции, ни в США нет никакой заметной статистической разницы между поведением людей, получивших вознаграждение, и теми, кто его не получил. Обе группы в те же сроки приходили за второй прививкой. Их доверие к вакцине и ее производителям не упало. Те участники контрольных групп, которым говорили, что такая программа стимулирования существует, но не предлагали в ней участие, также не показали никаких негативных изменений в поведении.