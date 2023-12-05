Пирсинг может быть опасен: нашли новую причину

По меньшей мере, пять тысяч лет назад люди начали делать проколы в ушах. Но о безопасности этой процедуры спорят до сих пор. Новое исследование показало, что пирсинг изменяет микробиом кожи.

Новое исследование пирсинга

Авторы нового исследования, группа микробиологов из Университета Макгилла (Канада) и Лозанского университета (Швейцария), пришли к выводу, что пирсинг играет роль не только в культуре, но и является "экосистемной инженерией" человеческого организма.

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Ученые изучали изменения в микробиоме кожи, то есть совокупности микроорганизмов, населяющих кожу после прокола уха. В исследовании приняли участие 28 взрослых клиентов салона татуировок и пирсинга в Монреале, Канада. Мастер салона собирал образцы микрофлоры уха до и после процедуры, а затем участники сдавали образцы через 12 часов через сутки, через три дня, а также через одну и две недели.

Пирсинг меняет микрофлору

Получив результаты исследований, авторы обнаружили, что микрофлора кожи на месте прокола значительно обогатилась, в то время как в других участках уха она осталась неизменной. Ученые объяснили это изменениями во внутренних и внешних условиях раны, таких как температура, влажность и кислотность кожи.

"Мы заметили изменения в двух доминирующих и важных с медицинской точки зрения бактериях Cutibacterium Acnes - аэробная грамположительная бактерия, связанная с акне - ее численность снижается после пирсинга, и эпидермального стафилококка - количественный состав увеличивающегося после пирсинга. переходом от сальной к влажной среде,

– объяснил соавтор исследования Роберт Баррет.

Это объясняется тем, что при сбалансированном состоянии микрофлоры кожи эпидермальный стафилококк предотвращает чрезмерную колонизацию кожи штаммами Cutibacterium acnes и воспалительной реакции. В свою очередь, C. acnes, живущие благодаря жирным кислотам кожного сала, помогают поддерживать численность стафилококка в норме. Нарушение баланса может вызвать хроническое воспаление.