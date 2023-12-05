Пірсинг може бути небезпечним: знайшли нову причину

Щонайменше п'ять тисяч років тому люди почали робити проколи у вухах. Але про безпечність цієї процедури сперечаються й досі. Нове дослідження показало, що пірсинг змінює мікробіом шкіри.

Нове дослідження пірсингу

Автори нового дослідження, група мікробіологів з Університету Макгілла (Канада) та Лозанського університету (Швейцарія), дійшли висновку, що пірсинг відіграє роль не тільки в культурі, а є "екосистемною інженерією" людського організму.

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Вчені вивчали зміни у мікробіомі шкіри, тобто сукупності мікроорганізмів, що населяють шкіру, після проколу вуха. У дослідженні взяли участь 28 дорослих клієнтів салону татуювань та пірсингу у Монреалі, Канада. Майстер салону збирав зразки мікрофлори вуха до і після процедури, а потім учасники здавали зразки через 12 годин через добу, через три дні, а також через один і два тижні.

Пірсинг змінює мікрофлору

Отримавши результати досліджень, автори виявили, що мікрофлора шкіри на місці проколу значно збагатилася, тоді як в інших ділянках вуха вона залишилася незмінною. Вчені пояснили це змінами у внутрішніх та зовнішніх умовах рани, таких як температура, вологість та кислотність шкіри.

"Ми помітили зміни у двох домінуючих і важливих з медичної точки зору бактерій Cutibacterium Acnes – аеробна грампозитивна бактерія, пов'язана з акне – її чисельність знижується після пірсингу, та епідермального стафілокока – кількісний склад збільшується після пірсингу. Це відповідає принципу конкурентного виключення, викликаного переходом від сального до вологого середовища,

– пояснив співавтор дослідження Роберт Барет.

Це пояснюється тим, що при збалансованому стані мікрофлори шкіри епідермальний стафілокок запобігає надмірній колонізації шкіри штамами Cutibacterium acnes та запальній реакції. У свою чергу, C. acnes, які живуть завдяки жирних кислот шкірного сала, допомагають підтримувати чисельність стафілококу в нормі. Порушення балансу може спричинити хронічне запалення.