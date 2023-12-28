Без разреза на груди: во Франковске впервые прооперировали пациента с аневризмой

В Ивано-Франковске успешно провели сложную операцию по удалению аневризмы брюшного отдела аорты. Это первое подобное хирургическое вмешательство проведенное медиками региона по современной технологии TAVI, то есть без разреза на груди.

Пациентом стал 76-летний пациент с критическим аортальным стенозом.

Смотрите также Известна причина смерти 12-летней украинки в России и госпитализации почти сотни детей

"Аневризма большого размера, которая могла разорваться в любой момент, также представляла серьезную угрозу функционированию почек и кишечника 74-летнего Ивана Фриза", - сообщили в медучреждении.

Уточняют, что выполнил сверхсложную операцию по удалению аневризмы брюшного отдела аорты, одновременно восстановив кровоснабжение одной из почек и кишечника сосудистый хирург Ростислав Сабадош

Благодаря высокому профессионализму медицинского персонала послеоперационный период для пациента прошел без осложнений, и уже на 8-й день хирургического вмешательства его выписали домой.

Во Франковске удалили аневризм без разреза грудины / Фото ЦМКЛ

Больше об операции и технологии TAVI

Технологию TAVI применяют для лечения пациентов с высоким хирургическим риском, которым противопоказаны операции на открытом сердце.

В ЦГКБ имплантацию транскатетерного аортального клапана врачи провели через небольшой разрез (3 сантиметра) на правом бедре, без разрезов на грудной клетке и без остановки кровообращения.

В сжатом виде имплантируемый транскатетерный клапан достаточно компактен, чтобы пройти по сосудам к сердцу и попасть в то место, куда его нужно установить. Там он расширяется до нужного размера и начинает делать функции, на которые уже не способен родной клапан.