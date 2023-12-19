Никакого пантенола, сметаны и масла: что делать при ожогах

Нельзя прикладывать к ожогам лед, наносить масло и прокалывать пузыри. При легких ожогах нужно подержать место ожога под проточной прохладной водой, затем накрыть чистой марлевой повязкой. Если ожог химический, глубокий или большой по размерам, нужно вызвать скорую помощь.

Что делать при тяжелых ожогах

Помощь при ожогах зависит от его вида, размера и тяжести. Нужно позвонить в скорую, если ожоги серьезные, глубокие, более 8 сантиметров в диаметре, или если они покрывают руки, ступни, лицо, пах, ягодицы, сустав и выглядят обугленными.

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До скорой помощи нужно защитить человека, от источника высокой температуры. При химических ожогах следует попытаться осторожно удалить химикат и любую загрязненную одежду и промыть пораженный участок большим количеством чистой воды.

Если человек не дышит, приступить к искусственной вентиляции легких, если знаете. Алгоритм действий при тяжелых ожогах:

При тяжелых ожогах следует снять с пострадавшего украшения, ремни и убрать одежду вокруг обожженных участков и шеи. На место ожога следует наложить влажную прохладную повязку или чистую ткань. Большие и тяжелые ожоги нельзя погружать в воду, иначе может наступить переохлаждение. Убедитесь, что человек согрет, например, накрыт одеялом, при этом желательно поднять обгоревшую область выше уровня сердца. Если лицо или глаза обожжены, нужно как можно больше сидеть, а не лежать. Это поможет снизить отек.

Что делать при легких ожогах

Ожог не требует неотложной помощи, если его размер не более 8 см в диаметре, а на коже имеется только поверхностное покраснение и пузырьки.

Что нельзя делать

Не используйте лед или воду со льдом, сильный холод может повредить ткани. Также нельзя наносить кремы, пантенол или жирные вещества, например масло, поскольку от них может начаться инфекция. Без назначения врача нельзя использовать антибиотики местного действия.

В конце концов не нужно мочиться на ожог или прикладывать примочки с мочой. Снять любую одежду или украшение, которое носят рядом с обожженным участком кожи. Но нельзя удалять ничего, что прилипло к коже. Но не прокалывать волдыри, поскольку они защищают от инфекции.

Если волдырь лопнет, нужно промыть пораженное место водой, приложить стерильную марлевую салфетку. Она не пропускает воздух, уменьшает боль и защищает кожу.

Что нужно сделать

Чтобы оказать первую помощь при легких ожогах, нужно охладить ожог прохладной или теплой проточной водой в течение 20 минут. Примите обезболивающие, например парацетамол или ибупрофен.

После того, как ожог зажил, нужно защищать поврежденную кожу от солнца, закрывать ее одеждой или наносить водостойкий противосолнцевой крем широкого спектра SPF 30 или выше. Это поможет свести к минимуму образование рубцов, поскольку краснота от ожога иногда сохраняется несколько недель.