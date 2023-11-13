Ученые создали первую обезьяну-химеру: почему это важно

Китайские ученые добились научного прорыва, создав макаку с использованием технологии причудливого вмешательства клеток. Они применили стволовые клетки в сочетании с эмбрионом другой особи того же вида, что привело к рождению уникального примата.

Несколько лет назад ученые проводили эксперименты, внедряя ограниченное количество чужеродного генетического материала в организмы животных и получая в результате полноценных особей. В этом исследовании, проведенном командой ученых из Китайской академии наук, был создан организм со значительной долей (более половины) генов от другой особи.

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Как создали химеру

Процесс заключался во введении стволовых клеток семидневного эмбриона макаки-крабоида (Macaca fascicularis) в пятидневный эмбрион того же вида. Важно, что обе особи не были родственниками. Самка обезьяны впоследствии родила полностью сформированного детеныша-самца.

Стволовые клетки, введенные в процессе, составляли 92% мозговой ткани новорожденного и, в общем, составляли 67% организма. Эти показатели были определены с использованием зеленого флуоресцентного цвета белка, который был использован для маркировки клеток. После рождения детеныша исследователи обнаружили, что зеленые клетки проникли во все его ткани, например, на кончиках пальцев и в глазах. Анализ подтвердил, что донорские клетки присутствовали в разных тканях обезьяны, составляя от 21 до 92% этих структур.



Сравнение химеры и обычной обезьяны.

Ученые были поражены полученными результатами: они не предполагали, что формирование полноценного существа будет сопровождаться значительным развитием введенных эмбриональных клеток.

К сожалению, малыш прожил всего 10 дней – у него возникла дыхательная недостаточность и гипотермия – чревато падением температуры тела. Пришлось принять решение о усыплении обезьяны. Точные причины ухудшения здоровья детеныша пока остаются непонятными, однако ученые предполагают, что это может быть связано с эпигенетическими различиями между разными типами клеток в причудливой особи.

Какое это имеет значение

Исследователи утверждают, что их работа имеет важное значение: она способствует формированию животных моделей, приближенных к человеку, это важно для изучения неврологических заболеваний и других биомедицинских аспектов. В предыдущих исследованиях причудливые животные создавались из грызунов, которые сложно рассматривать как близких к человеку существ, однако в этом случае впервые удалось провести подобную масштабную работу с обезьянами.