Науковці створили першу мавпу-химеру: чому це важливо

Китайські вчені досягли наукового прориву, створивши макаку з використанням технології химерного втручання клітин. Вони застосували стовбурові клітини у поєднанні з ембріоном іншої особини того ж виду, що призвело до народження унікального примату.

Декілька років тому вчені проводили експерименти, впроваджуючи обмежену кількість чужорідного генетичного матеріалу в організми тварин і отримуючи в результаті повноцінних особин. У цьому дослідженні, проведеному командою вчених із Китайської академії наук, було створено організм зі значною часткою (більш ніж половина) генів від іншої особини.

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Як створили химеру

Процес полягав у введенні стовбурових клітин семиденного ембріона макаки-крабоїда (Macaca fascicularis) у п'ятиденний ембріон того ж виду. Важливо, що обидві особини не були родичами. Самка мавпи згодом народила повністю сформоване дитинча-самця.

Стовбурові клітини, введені в процесі, становили 92% мозкової тканини новонародженого і, загалом, становили 67% організму. Ці показники були визначені з використанням флуоресцентного зеленого кольору білка, який був використаний для маркування клітин. Після народження дитинчати дослідники виявили, що зелені клітини проникли у всі його тканини, наприклад, на кінчиках пальців і в очах. Аналіз підтвердив, що донорські клітини були присутні у різних тканинах мавпи, становлячи від 21 до 92% цих структур.



Порівняння химери і звичайної мавпи / Фото Cell

Вчені були вражені отриманими результатами: вони не припускали, що формування повноцінної істоти супроводжуватиметься таким значним розвитком введених ембріональних клітин.

На жаль, малюк прожив всього 10 днів – у нього виникла дихальна недостатність та гіпотермія – небезпечне падінням температури тіла. Довелося ухвалити рішення про приспання мавпи. Точні причини погіршення здоров'я дитинчати поки що залишаються незрозумілими, проте вчені припускають, що це може бути пов'язане з епігенетичними відмінностями між різними типами клітин у химерній особині.

Яке це має значення

Дослідники стверджують, що їхня робота має важливе значення: вона може сприяти формуванню тваринних моделей, наближених до людини, це важливо для вивчення неврологічних захворювань та інших біомедичних аспектів. У попередніх дослідженнях химерні тварини створювалися з гризунів, яких складно розглядати як близьких до людини істот, проте в цьому випадку вперше вдалося провести подібну масштабну роботу з мавпами.