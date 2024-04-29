Вакцина против рака: ученые сделали важный шаг, чтобы побороть меланому

Врачи начали клинические испытания первой в мире персонализированной вакцины мРНК против меланомы на сотнях пациентов. Эксперты высоко оценили ее потенциал как "прорывной".

Меланома ежегодно поражает примерно 132 000 человек по всему миру и является самым смертоносным видом рака кожи. Сейчас основным методом лечения является хирургическое вмешательство, хотя иногда также используют радиотерапию и химиотерапию.

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Чтобы вовремя заметить рак кожи, врачи рекомендуют ежемесячно осматривать кожу и при подозрении обращаться к дерматологу. Если родинку нужно удалить, то это делает врач дерматоонколог, а не косметолог. Врач удаляет родинку правильно и отправляет на анализ.

Исследование эффективности вакцины против меланомы

Ученые тестируют новые инъекции, которые разработаны индивидуально для каждого пациента и обучают их тело отыскивать раковые клетки, чтобы предотвратить рецидив болезни.

В ходе клинических испытаний второй фазы было обнаружено, что вакцина значительно снижает риск возвращения рака у пациентов с меланомой. Недавно было начато финальное испытание третьей фазы, которое возглавляет Национальная служба здравоохранения Университетской клиники Лондона (UCLH).

Доктор Хезер Шоу, национальный координатор исследования, отметила, что инъекции имеют потенциал вылечить людей от меланомы и сейчас тестируются на других видах рака, включая рак легких, мочевого пузыря и почек.

Эта вакцина является индивидуальной неоантигенной терапией. Она предназначена для активации иммунной системы, чтобы она могла противостоять конкретному типу рака и опухоли пациента.

Как действует вакцина против меланомы

Вакцина, известна как мРНК-4157 (V940), целится на неоантигены опухолей, которые экспрессируются опухолями конкретного пациента. Эти маркеры на опухоли потенциально могут распознаваться иммунной системой. Прививка содержит кодирование до 34 неоантигенов и активизирует иммунный ответ против опухоли на основе уникальных мутаций рака пациента.

Данные второй фазы показали, что у людей, которые получили прививку вместе с иммунотерапией Кейтруда, риск смерти или возвращения рака через три года был почти наполовину меньше (49%), чем у тех, кто получал только иммунотерапию Кейтруда.

Теперь глобальное испытание третьей фазы будет включать более широкий спектр пациентов и планирует привлечь около 1100 человек.