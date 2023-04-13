Как мужчине пережить сексуализированное насилие

13 апреля 2023, 10:36
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Источник:

Centre for African justice

Мужчины также могут пострадать от сексуального насилия. Это может произойти вне зависимости от возраста, сексуальной ориентации и других факторов.

Насколько распространено насилие над мужчинами

В США 1 из 38 мужчин становится жертвой изнасилования. Но есть и другие насильственные действия сексуального характера – с которыми сталкивается каждый четвертый человек.

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Последствия для потерпевшего от сексуализированного насилия могут быть разными, но бесследно это точно не пройдет. Дополнительную проблему создает табуированность темы в обществе и маскулинные установки, которые не дают мужчинам говорить о своем негативном опыте.

Сексуализированное насилие часто начинается в детстве: от 14 до 18% мальчиков имеют такой опыт. Молодые люди тоже в зоне риска – у большинства первое столкновение с сексуальным насилием происходит до 25 лет.

Последствия сексуального насилия над мужчинами

Последствия для детей и взрослых могут быть разными. Взрослые мужчины, пережившие насилие, часто испытывают стыд и сомнения в своем мужестве из-за того, что не смогли противостоять насильнику. Дополнительной причиной сложных эмоций может стать эрекция или эякуляция во время акта насилия. Поскольку о насилии в отношении мужчин мало говорят, пострадавшие часто не понимают, что это физиологическая реакция, которая никак не оправдывает насилие и не говорит о том, что потерпевший хотел или получил удовольствие.

Мужчины, перенесшие насилие в детстве, могут ощущать последствия этого и во взрослой жизни:

  • тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, флешбеки;
  • сомнения в собственной сексуальной ориентации;
  • чувство утраты контроля над своим телом;
  • расстройства пищевого поведения;
  • недоверие к миру и ощущение отсутствия будущего;
  • отказ от отношений или дружбы и повышенное чувство одиночества, изоляции;
  • невозможность расслабиться и сложности со сном;
  • чувство вины или стыда из-за того, что не смог остановить приступ, особенно если была эрекция или эякуляция;
  • страх говорить о случившемся из-за страха осуждения или недоверия.

Как побороть последствия насилия

Если человек пострадал от сексуализированного насилия, в первую очередь следует признать, что в этом нет вины потерпевшего. Причем это касается любых видов насилия: неважно, использовал ли автор насилия физическое принуждение или угрозы и эмоциональные манипуляции. Насилие чаще всего совершают близкие люди, и пострадавший может не сразу понять, что происходит.

Сексуализированное насилие – это любые виды сексуального контакта без согласия. К примеру, такие действия :

  • пенетрационный секс – анальный или оральный;
  • прикосновение к гениталиям;
  • прямой телесный контакт, такой как интимное прикосновение или мастурбация;
  • принуждение к просмотру порно или других сексуальных действий.

Если вы пережили такое в детстве или во взрослом возрасте, важно знать, что вы не одиноки. Мужчинам нужна такая же помощь, как и другим жертвам сексуального насилия: поговорить о своем опыте в безопасной обстановке, понять и принять свои чувства, определить на ком лежит ответственность.

Автор: Олександр Бевза