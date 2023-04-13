Як чоловіку пережити сексуалізоване насильство

Наслідки для потерпілого від сексуалізованого насильства можуть бути різними, але безслідно це точно не мине. Додаткову проблему створює табуйованість теми у суспільстві та маскулінні установки, які не дають чоловікам говорити про свій негативний досвід.

Сексуалізоване насильство часто починається у дитинстві: від 14 до 18% хлопчиків мають такий досвід. Молоді люди теж у зоні ризику – у більшості перше зіткнення із сексуалізованим насильством відбувається до 25 років.

Наслідки сексуалізованого насильства над чоловіками

Наслідки для дітей та дорослих можуть бути різними. Дорослі чоловіки, які пережили насильство, часто відчувають сором і сумніви у своїй мужності через те, що не змогли протистояти насильнику. Додатковою причиною для складних емоцій може стати ерекція чи еякуляція під час акту насильства. Оскільки про насильство щодо чоловіків мало говорять, постраждалі часто не розуміють, що це фізіологічна реакція, яка ніяк не виправдовує насильство і не говорить про те, що потерпілий цього хотів або отримав задоволення.

Чоловіки, які перенесли насильство в дитинстві, можуть відчувати наслідків цього й у дорослому житті: