Следует обратиться к врачу: 5 неочевидных признаков рака молочной железы

Для своевременной диагностики рака груди, кроме регулярных посещений врача и маммографии, важно следить за любыми возможными изменениями в груди и организме в целом.

Женщинам следует обращать внимание на любые изменения в молочных железах, чтобы вовремя сообщить о них врачу. Следовательно, помимо уплотнения в груди, нужно обращать внимание на следующие симптомы.

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Воспаление, шелушение, пятна или ямочки на коже

Вы должны знать свою грудь и все их маленькие особенности, чтобы вовремя замечать любые изменения в их внешнем виде и вовремя сообщить об этом врачу.

Изменения сосков

Только у манекенов бывают идеальные, упругие соски. У живых людей они могут иметь разные размеры, форму и текстуру, на них могут быть волосы. Также они могут размещаться на разной высоте.

Это все норма, поэтому нужно ее запомнить, чтобы замечать перемены. К примеру, если у вас всегда были несколько плоские соски, но внезапно их форма изменилась, нужно сообщить это врачу. Это относится и к другим изменениям, включая цвет и текстуру.

Выделение из соска

Выделение из соска является нормой во время беременности, когда у женщины маленький ребенок или в течение года после родов. Но в других случаях это тревожный симптом, который нельзя игнорировать.

Относительно каких-либо выделений из соска, особенно если они красного или зеленого цвета, нужно консультироваться с врачом. Среди патологий, о которых они могут свидетельствовать рак молочной железы и гипофиза.

Больной отек

Отек молочных желез и боли могут быть симптомом рака. Также эти симптомы могут являться причиной гормональных колебаний в организме (перед месячными, при беременности).

Для боли при раке характерно то, что она не связана с менструальным циклом и кормлением грудью, она появляется неожиданно или не проходит. Его выраженность и характер могут зависеть от размера и локализации опухоли.

Изменения, не относящиеся к груди

Это может быть боль в спине или шее, непонятная потеря веса, утомляемость. Исследования показывают, что у женщин, обращающихся с такими симптомами за помощью, периодически диагностируют рак молочной железы.

Будьте внимательны к своему здоровью, любое стойкое изменение в организме нуждается в консультации с врачом.