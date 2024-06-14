Пчелы смогли распознать рак через дыхание людей

Пчелы полезны не только как производители меда и воска, но и как ключевые опылители в экосистеме. Недавно американские ученые обнаружили, что высокая чувствительность обонятельных рецепторов у пчел может быть использована для разработки новых методов раннего выявления рака легких.

Интерес к использованию животных для биомедицинских целей у научного сообщества возник не вчера. Ранее уже проводились эксперименты с собаками, которые выявляли различные болезни у людей, включая рак, благодаря своему чуткому обонянию. Канадские ученые также показали, что собаки способны по запаху выявлять признаки стресса у людей, страдающих постравматическими расстройствами.

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Новое исследование диагностики рака

Теперь же внимание ученых привлекли медоносные пчелы, которые имеют не менее сильное обоняние, что позволяет им распознавать различные ароматы даже при низких концентрациях. Использование пчел в диагностике может оказаться более экономичным решением.

Группа специалистов из мичиганского университета (США), включая экспертов в области биомедицинской инженерии, микробиологии и нейронаук, провела серию экспериментов, которые подтвердили способность пчел различать дыхание людей, больных раком легких, и здоровых, по специфическим летучим органическим соединениям. Результаты исследования были опубликованы в журнале Biosensors and Bioelectronics.

В лабораторных условиях ученые создали искусственные ароматы, имитирующие дыхание здорового человека и пациента с онкологией. В последнем случае использовались шесть различных биомаркеров рака легких. Двадцать пчел протестировали на реакцию на эти смеси.

Пчелы распознают рак легких

Используя специально разработанное и напечатанное на 3D-принтере устройство, ученые фиксировали пчел и с помощью микроэлектродов, вставленных в обонятельную часть мозга, регистрировали нейронные реакции на различные запахи.

Анализируя данные, исследователи обнаружили, что пчелы способны улавливать молекулы, связанные с раком легких, и делать это в очень низких концентрациях. Кроме того, пчелы успешно различали между здоровыми клетками и клетками, пораженными раком легких, а также между мелкоклеточными и не мелкоклеточными формами рака.

Авторы исследования подчеркивают значимость своих находок для развития новых биомедицинских методов диагностики. В будущем они планируют создать неинвазивный диагностический тест, который будет анализировать выдыхаемый воздух пациентов,, подобно тому, как это делает мозг пчел. Этот метод может стать революционным в определении типа рака легких, что имеет критическое значение для выбора лечения.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, рак легких является одним из трех самых распространенных видов рака в мире, наряду с раком молочной железы и колоректальным раком. Часто болезнь обнаруживается на поздних стадиях, когда возможности лечения уже ограничены.