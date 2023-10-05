Неожиданный способ, который убережет от нескольких видов рака

Ожирение связывают с повышенным риском развития 13 видов рака у женщин. В то же время, исследования показывают, что физическая активность, независимо от массы тела, снижает риск развития некоторых из них.

Исследователи Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета убеждают, что пешая ходьба защищает женщин от риска развития различных видов рака, связанных с ожирением.

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В исследовании ученые отмечают, что наличие хорошо развитой инфраструктуры для пешеходов может способствовать физической активности и снижать риск развития рака.

Результаты исследования

В частности, исследование показало, что женщины, проживающие в районах с развитой для пешеходов инфраструктурой в течение 24 лет, имеют сниженный риск рака, связанного с ожирением. Особенно риски снижаются при раке молочной железы после менопаузы.

Женщины, живущие в районах с хорошим уровнем пешеходной доступности, имели на 26% более низкие риски развития этого вида рака по сравнению с женщинами, проживающими в районах с наименьшей пешеходной доступностью,

– говорится в исследовании.

Полученные результаты показывают важность городского планирования, которое потенциально способствовало бы активному образу жизни, а следовательно влияло на риски развития рака и других заболеваний, которые в основном связаны с ожирением.