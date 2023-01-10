Отсутствие стресса негативно влияет на здоровье

Есть выражение, что все болезни от нервов, ведь длительный стресс связан со многими хроническими заболеваниями. Но оказалось, что отсутствие стресса – это тоже проблема.

По последним общемировым данным сегодня в мире каждый третий взрослый человек испытывает хронический стресс. Это состояние характеризуется многими отравляющими жизнь симптомами: бессонницей, головными болями, проблемами с пищеварением, тахикардией, раздражительностью и усталостью.

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Новое исследование стресса

Группа ученых из Университета Пенсильвании решила выяснить, насколько лучше себя чувствуют люди, живущие практически без стресса. В исследовании приняли участие 2,8 тысячи человек. В течение восьми дней они каждый вечер отвечали на вопросы о своем настроении, физических симптомах и стрессе в течение дня. Они также рассказывали, сколько положительных эмоций и событий удалось почувствовать за прошедшие 24 часа.

Около 10% добровольцев не испытывали стресса во время наблюдательного периода. Эти люди с большей вероятностью были в хорошем настроении и реже страдали хроническими заболеваниями.

Польза стресса

Однако ученые обнаружили и другую сторону беззаботной жизни: тестирование на познание, которое среди них определяет риск снижения когнитивных функций, в этой группе показало более низкие баллы по сравнению с другими участниками. Это означает, что они с большей вероятностью столкнутся с проблемой в будущем.

Кроме того, у добровольцев, живущих без стресса, ученые отметили меньше положительных событий, они реже оказывали эмоциональную поддержку окружающим и не получали ее сами. Примечательно, что "сухарями" чаще всего оказывались холостые пожилые мужчины.

По мнению ученых, незначительный стресс в течение дня – это не только переживание, но и показатель того, что человек живет полноценной жизнью, наполненной общением с людьми и разными эмоциями. Кроме того, небольшой стресс действительно может быть полезен.