Отравление ягодами, фруктами летом: какие фрукты представляют наибольшую опасность

Лето – сезон фруктов и все, кто заботится о своем здоровье, "налегают" на эти источники витаминов, как только могут. Однако они могут стать причиной серьезной пищевой интоксикации.

Достаточно распространены отравления арбузом, дыней, бананами, цитрусовыми, огурцами, капустой и другими растительными продуктами. Итак, разбираемся, какими фруктами легче всего отравиться летом и как уберечься.

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Арбуз и дыня : причины отравления бахчевыми кроются в повышенном содержании нитратов и размножении бактерий в мякоти плода.

Первое происходит из-за неправильного использования азотных удобрений. Их широко применяют для стимуляции роста растений, но удобрения этого вида могут накапливаться в почве, попадать в грунтовые воды и, как следствие, концентрироваться в продуктах (преимущественно в зелени, огурцах и арбузах).

А вот размножение микроорганизмов в мякоти происходит из-за неправильного хранения, загнивания плода или нарушения целостности кожуры. Именно по этой причине не рекомендуется покупать разрезанные арбузы и дыни.



Не разрезайте арбуз на рынке или в магазине, чтобы не распространялись бактерии / Фото Unsplash

Черешня часто обрабатывается пестицидами, концентрация которых может значительно превышать норму, что может вызвать неприятные для организма реакции из-за индивидуальной непереносимости некоторых видов химикатов.

часто обрабатывается пестицидами, концентрация которых может значительно превышать норму, что может вызвать неприятные для организма реакции из-за индивидуальной непереносимости некоторых видов химикатов. Клубника – лидер по содержанию опасных для организма человека пестицидов. Пестициды способны вызывать аллергические реакции, разные аутоиммунные заболевания. Но иначе защитить ягоды от вредителей производитель не может.

Что будет, если потреблять недозрелые фрукты и овощи Употребление их в пищу несет опасность отравления нитратами, используемыми для ускоренного роста плодов. Чаще всего употребляют неспелые фрукты дети, которые "обносят" абрикосы и яблони, на которых едва успели завязаться плоды. Нитраты могут вызывать аллергию, нарушения в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.

Кто больше склонен к отравлению

Важно! Если после того, как вы употребляли ягоды или фрукты, вы почувствовали слабость, тошноту, недомогание, у вас резко повысилась температура – скорее всего речь идет о токсикоинфекции.

Пищевое отравление может получить любой человек, но люди, которых мы перечисляем ниже, более подвержены следующим заболеваниям:

взрослые от 65 лет и старше;

дети младше 5 лет;

люди, имеющие проблемы со здоровьем или употребляющие лекарства, снижающие способность организма бороться с микробами и болезнями, например: люди с диабетом, заболеванием печени или почек, ВИЧ или раком; беременные.

Как употреблять фрукты, чтобы не отравиться

Чтобы избежать пищевого отравления, нужно соблюдать несколько простых правил: