Кофе защищает от коронавируса: ученые совершили неожиданное открытие

Ученые провели новое исследование и обнаружили, что умеренное употребление кофе может являться потенциальной диетологической тактикой для защиты от COVID-19.

Как кофе защищает от коронавируса

Исследование на людях показало, что частое употребление кофе (около 1 – 2 чашки ежедневно) обладает усиленной способностью подавлять различные варианты SARS-CoV-2 (включая Омикрон). Поэтому авторы исследования во главе с Миэн-Чи Хэнгом предложили добавить кофе в новые рекомендации противодействия COVID-19 и для снижения риска инфицирования SARS-CoV-2.

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Научные исследования подтвердили, что кофе может препятствовать инфицированию SARS-CoV-2 посредством механизма блокады взаимодействия спаечного белка с рецепторами ACE2, угнетения активности TMPRSS2 и CTSL и уменьшения уровня белка TMPRSS2 и ACE2 в клетках-хозяевах. Это относится как к обычному черному кофе, так и к растворимому кофе, кофе без кофеина, кофе с молоком и другими добавками.

Как происходило исследование

В эксперименте участвовало 64 здоровых тайванца в возрасте от 21 до 40 лет. Участники были случайным образом поделены на группы, употребляющие обычный кофе (высокие или низкие дозы), кофе без кофеина (высокие или низкие дозы) или воду (контроль) в течение двух дней. Сыворотка крови собиралась до и после начала исследования.

Пробы большинства людей из групп, регулярно употребляющих кофе, подавляли SARS-CoV-2 начального типа и вариант Omicron. Аналогично, сыворотка потребителей кофе без кофеина, особенно в группе, которая принимала высокие дозы, также ингибировала SARS-CoV-2.