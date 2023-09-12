Кто не подлежит мобилизации в 2023 году по состоянию здоровья: полный перечень болезней

Мобилизовать в ряды ВСУ на время действия военного положения могут все мужчины призывного возраста, которые пригодны к службе и не имеют оснований для отсрочки. Решение о пригодности по состоянию здоровья военнообязанного принимает Военно-лекарственная комиссия (ВЛК).

Украинским законодательством определен перечень болезней, освобождающих личность от мобилизации даже в период военного положения. 24 Канал разобрался, с какими болезнями не могут мобилизовать в 2023 году, учитывая приказ Минобороны №490 от 18 августа этого года, расширяющий список пригодных к военной службе.

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Какие болезни освобождают от мобилизации – полный список

. Общий перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины указывается перечень болезней, освобождающих лицо от мобилизации и прохождения военной службы.

Инфекционные и паразитарные заболевания, которые делают человека полностью непригодным к военной службе:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани.

активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

тяжелые формы вирусных гепатитов, трудно поддающихся лечению и значительно нарушающих функции органов и систем.

ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

Новообразование

Не все типы онкологических заболеваний подразумевают полную непригодность к военной службе. ВЛК может признать вас полностью непригодным, только если у вас есть:

первичные (вторичные) новообразования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов);

полицитемия настоящая, быстро и медленно прогрессирующие миелодиспластические синдромы со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

анемии (алиментарные, гемолитические, апластические, послегеморрагические).

нарушение свертывания крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния.

другие заболевания крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, заболевания селезенки).

некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Вас не мобилизуют только при условии, что эти заболевания быстро прогрессируют и значительно нарушают функции.

Нарушение эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ

все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований)

все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы.

нарушение других эндокринных желез.

недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) и другие.

Здесь тоже важно понимать, что ВЛК сочтет вас непригодным к службе только, если эти болезни связаны с нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

Военнообязанного признают непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если он имеет резко выраженные стойкие психические расстройства, как:

органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства (все виды деменции, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами – расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиноидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и других);

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

резко выраженные невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

резко выраженные расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

резко выраженные расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально нестабильное, истерическое и другие), расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи, расстройства к обучению, способностей к обучению , связанные с психологическим развитием и т.п.;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс).

быстро и медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (системные атрофии, экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой), детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроли ).

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и др.).

Болезни глаза

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни уха

В большинстве случаев лица с заболеваниями ушей непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны в военное.

Основанием для исключения из военного учета могут быть:

стойкие значительно выраженные вестибулярно-гетативные расстройства, сопровождаемые симптомами меньеровского заболевания;

стойка полная глухота на оба уха или глухонемота.

Болезни системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются люди:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только те, у кого:

хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

Вас не смогут мобилизовать, если у вас:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

всевозможные грыжи (паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости) со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Основанием для исключения из военного учета лица могут быть:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

ВЛК признает человека непригодным к службе во время военного положения, если лицо страдает:

инфекционные артропатии со значительными нарушениями функций (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии (серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии);

системные болезни соединительной ткани со значительными нарушениями функций (полиартериит узловой и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;

анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов);

болезни мягких тканей (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча со значительными нарушениями функций);

остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеский осте поражение хряща);

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии);

приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Основанием для исключения из военного учета есть:

гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек – нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии со значительными нарушениями функций;

почечная недостаточность (IV-V стадии);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций – гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть , баланопостит и т.п.;

гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры и другие заболевания уретры.

Для женщин:

воспалительные болезни органов малого таза – сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы со значительными нарушениями функций;

невоспалительные болезни женских половых органов – эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная кистья. и фаллопиевой трубы;

гематосальпингс, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, выкидыш, женское бесплодие со значительными нарушениями функций.

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций. В частности:

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба;

другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

Хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и тому подобное со значительным нарушением функций.

отравления лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами.

токсическое действие веществ немедицинского назначения: алкоголя, органических растворителей, углеводородов, газов, дымов и испарений, пестицидов, пищевых продуктов, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых со значительными нарушениями функций.

термические и химические ожоги, отморожения, другие действия внешних факторов. В частности: тепловой и солнечный удар, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизмов I-II групп патогенности. особо опасными инфекционными заболеваниями.

травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов таза, политравмы.

травмы верхних и нижних конечностей: переломы костей, травматические повреждения кровеносных сосудов, невылученные металлические конструкции, переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза со значительными нарушениями функций.

Также сюда можно отнести травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов.

Например, переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска, разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга со значительными нарушениями функций.

Другие болезни

Основанием для исключения из военного учета является ангиотрофоневроз III-IV стадии.