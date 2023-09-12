Хто не підлягає мобілізації у 2023 році за станом здоров'я: повний перелік хвороб

Мобілізувати до лав ЗСУ на час дії воєнного стану можуть усіх чоловіків призивного віку, які є придатними до слжби та не мають підстав для відсторчки. Рішешшя щодо придатності по стану здоров'я військовозобов'язаного приймає Військово лікарська комісія (ВЛК).

Українським законодавством визначено перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації навіть в період воєнного стану. 24 Канал розібрався, з якими хворобами не можуть мобілізувати у 2023 році, враховуючи наказ Міноборони № 490 від 18 серпня цього року, який розширює список придатних до військової служби.

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Які хвороби звільняють від мобілізації – повний список

. Загальний перелік громадян, які не підлягають призову, визначений у статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України зазначається перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби.

Інфекційні та паразитарні хвороби, які роблять людину повністю непридатною до військової служби:

активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини.

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації.

тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів та систем.

ВІЛ-хвороба, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Новоутворення

Не всі типи онкологічних захворювань передбачають повну непридатність до військової служби. ВЛК може визнати вас повністю непридатним, лише якщо ви маєте:

первинні (вторинні) новоутворення за наявності віддалених метастазів та неможливості радикального хірургічного лікування;

злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (лімфогранульоматоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, усі види лейкозів);

поліцитемія справжня, мієлодиспластичні синдроми, які швидко та повільно прогресують, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій.

Хвороби крові та кровотворних органів

анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, післягеморагічні).

порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани.

інші хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки).

деякі порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Вас не мобілізують лише за умови, що ці хвороби швидко прогресують та значно порушують функції.

Порушення ендокринної системи, харчування та порушення обміну речовин

усі хвороби щитоподібної залози (за винятком новоутворень)

усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози.

порушення інших ендокринних залоз.

недостатнє та надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз) та інші.

Тут теж важливо розуміти, що ВЛК визнає вас непридатним до служби лише, якщо ці хвороби пов'язані з порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки

Військовозобов'язаного визнають непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо він має різко виражені стійкі психічні розлади, як от:

органічні, симптоматичні (екзогенні) психічні розлади (усі види деменції, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби;

розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;

при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами – розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, опіоїдів, канабіноїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших);

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

різко виражені невротичні, пов'язані зі стресом, та соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при різко виражених, стійких хворобливих проявах;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов'язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);

різко виражені розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

різко виражені розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдний, шизоїдний, дисоціальний, емоційно нестабільний, істеричний та інші), розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов'язані з психологічним розвитком тощо;

глибока та тяжка розумова відсталість.

Хвороби нервової системи

швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес).

швидко та повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи (системні атрофії, екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній (крім вегетосудинної), дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші).

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

швидко прогресуючі хвороби периферичної нервової системи (ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів), дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші).

Хвороби ока

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.

Хвороби вуха

У більшості випадків особи з захворюваннями вух непридатні до військової служби в мирний час і обмежено придатні у воєнний.

Підставою для виключення з військового обліку можуть бути:

стійкі значно виражені вестибулярновегетативні розлади, супроводжувані симптомами меньєрівського захворювання;

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

Хвороби системи кровообігу

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються люди:

з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;

з гіпертонічною хворобою III стадії;

з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій;

з хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикоз тощо) зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються лише ті, у кого:

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба);

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїназ, гемосідероз та інші дисеміновані захворювання легень);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші);

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення

Вас не зможуть мобілізувати, якщо у вас:

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;

езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші;

хвороби апендикса;

інші хвороби кишківника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші) зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози зі значними порушеннями функцій (холецистит, холангіт, панкреатит та інші);

всілякі грижі (пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Підставою для виключення з військового обліку особи може бути:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною лігніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

Інші шкірні захворювання роблять людину непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

ВЛК визнає людину непридатною до служби під час воєнного стану, якщо особа страждає на:

інфекційні артропатії зі значними порушеннями функцій (піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії (серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії);

системні хвороби сполучної тканини зі значними порушеннями функцій (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит тощо);

анкілозуючий спондилоартрит зі значними порушеннями функцій, стійкими та значними змінами;

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій (поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів);

хвороби м'яких тканин (хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча зі значними порушеннями функцій);

остеопатії та хондропатії (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща);

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки зі значними порушеннями функцій (кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії);

набуті деформації та дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.

А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи

Підставою для виключення з військового обліку є:

гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок – нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії зі значними порушеннями функцій;

ниркова недостатність (IV-V стадії);

хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій – гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит тощо;

гідронефроз, піонефроз, вторинний пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, інші хвороби нирки та сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктура уретри, інші хвороби уретри та сечовивідної системи зі значними порушеннями функцій.

Для жінок:

запальні хвороби органів малого таза – сальпінгіт та оофорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви зі значними порушеннями функцій;

незапальні хвороби жіночих статевих органів – ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі із залученням жіночих статевих органів, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв'язки матки, фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, перекручення яєчника та фаллопієвої труби;

гематосальпінгс, поліпи жіночих статевих органів, дистопія матки, ерозія та екстропіон шийки матки, дисплазія шийки матки, порушення оваріо-менструальної функції, викидень, жіноча безплідність зі значними порушеннями функцій.

Вади розвитку, деформації й хромосомні порушення

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій. Зокрема:

вроджені вади розвитку нервової системи;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджені вади розвитку системи кровообігу;

вроджені вади розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння;

інші вроджені вади розвитку органів травлення;

вроджені вади розвитку статевих органів;

вроджені вади розвитку сечової системи;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій.

отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами.

токсична дія речовин немедичного призначення: алкоголю, органічних розчинників, вуглеводнів, газів, димів та випарів, пестицидів, харчових продуктів, токсична дія від укусу тварин, плазунів, комах зі значними порушеннями функцій.

термічні та хімічні опіки, відмороження, інші дії зовнішніх чинників. Зокрема: тепловий та сонячний удар, баротравма вуха, легені, кесонна хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізувального випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I-II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами.

травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів тазу, політравма.

травми верхніх та нижніх кінцівок: переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, невилучені металеві конструкції, переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу зі значними порушеннями функцій.

Також сюди можна віднести травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів.

Наприклад, переломи хребта на будь-якому рівні, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска, розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку зі значними порушеннями функцій.

Інші хвороби

Підставою для виключення з військового обліку також є ангіотрофоневроз III-IV стадії.