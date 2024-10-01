Продукт, который ошибочно в Украине считают вредным, защищает от рака и болезней сердца

Новое исследование показало, что люди, которые часто употребляют острый красный перец, живут дольше, реже имеют заболевания сердца и рак.

Эти результаты представили на онлайн-конференции Американской кардиологической ассоциации. Исследователи отмечают, что эти выводы являются предварительными.

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Известна польза острого перца

Ранее установили, что употребление красного перца может уменьшать риск преждевременной смерти. Основное активное вещество перца, капсаицин, известно своей способностью улучшать функционирование сердечно-сосудистой системы и обмен веществ.

Также он обладает защитными свойствами против атеросклероза. Есть предположение, что капсаицин может иметь противораковый эффект. Однако остается непонятным, достаточно ли эти эффекты выражены, чтобы реально продлить жизнь. Также есть беспокойство, что в больших дозах капсаицин может увеличить риск рака желудка.

Результаты нового исследования

В проведенном анализе, охватывающем более 4700 исследований, изучили данные о 570 тысяч человек, чтобы оценить влияние красного перца на здоровье. Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми, кто редко или никогда не ест острый перец, у людей, которые регулярно употребляют его:

риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний меньше на 26%;

риск смерти от рака меньше на 23%;

общая смертность снижена на 25%.

"Точные механизмы, которые объясняют эти результаты, пока неизвестны. Поэтому невозможно утверждать, что красный перец продлевает жизнь и снижает риск смерти. Нужны дополнительные рандомизированные контролируемые испытания для подтверждения этих предварительных данных", – отмечает Бо Зю, кардиолог из Кливлендской клиники и соавтор исследования.