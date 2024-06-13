Оспа обезьян вернулась: в ЮАР зафиксировали первую смерть: в ЮАР зафиксировали первую смерть
Источник:Africa News
В Южно-Африканской Республике зафиксировали первую смерть от оспы обезьян. В стране в июне уже зафиксировали 5 новых случаев этого заболевания.
Вспышка оспы обезьян в ЮАР
37-летний мужчина умер 10 июня в больнице в городке Тембиза. Министр здравоохранения страны Джо Пхаала официально подтвердил эту информацию.
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По словам министра, четверо других инфицированных пока не выздоровели. Двух из них перевели на "домашнюю изоляцию", тогда как другие двое продолжают лечение в больницах. Все зафиксированные случаи произошли среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет, которые не были за границей в странах с текущими вспышками, что свидетельствует о местной передаче инфекции.
По информации Bloomberg, Южная Африка ищет возможности получить бесплатные вакцины Imvanex от стран-членов ВОЗ с избыточными запасами и от международного альянса Gavi.
Это должно произойти в ближайшие дни и недели. Одна смерть – это слишком много, особенно от заболевания, которое можно предотвратить и контролировать,
– сказал министр Джо Пхаала.
Сейчас в Южной Африке не существует утвержденных вакцин или специальных лекарств против оспы обезьян, но департамент здравоохранения получил разрешение на использование антивирусного препарата "Тековиримат" для четырех пациентов. Министр призвал граждан обращаться к врачам при обнаружении симптомов оспы обезьян для предотвращения распространения инфекции.
Что известно об оспе обезьян
Оспа обезьян – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который принадлежит к роду Orthopoxvirus семейства Poxviridae. Им можно заразиться от инфицированных диких животных, в частности обезьян и грызунов, или через тесный контакт с инфицированным человеком.
Симптомы оспы обезьян. Заболевание обычно начинается с:
- Лихорадки.
- Головной боли.
- Боли в мышцах.
- Боли в спине.
- Слабости.
- Увеличенных лимфатических узлов.
- Возникает сыпь или поражение слизистых оболочек, которые сначала являются плоскими язвами, превращающимися в пузырьки, наполненные жидкостью, а затем высыхают и покрываются коркой.
По данным ВОЗ, только за апрель 2024 года в мире подтвердились 528 новых случаев оспы обезьян в 27 странах. Большинство из этих случаев зарегистрировали в Америке и Африке. В Европе зафиксировали 109 больных оспой обезьян.