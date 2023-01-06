Почему возникают ошибки в результатах анализов

Ошибки в результатах анализов встречаются чаще, чем хотелось, потому что в процессе задействованы оба фактора: и человеческий, и машинный.

Человеческий фактор

Первый – это неправильная бирка. В некоторых лабораториях специально показывают пациенту, что все наклеено правильно, но даже в этих случаях дальнейшее оформление документов может привести к ошибке. Например, бывает так: пробирку для общего анализа крови промаркировали для оценки свертывания, а это два разных анализа со своими сроками выполнения.

Также на тему: Сколько людей в мире злоупотребляют алкоголем

В государственных поликлиниках или больницах перепутать анализы пациента очень легко. Уставшая медсестра берет кровь у пятидесятого пациента, каждую пробирку нужно правильно записать и промаркировать. Неудивительно, что рано или поздно рука сама напишет не то.

Вторая причина – неправильный ввод данных. Несмотря на то, что анализ производится с помощью аппаратов, данные вносятся вручную.

Машинный фактор

Иногда аппарат начинает неправильно считать из-за некоторых особенностей крови, например хилеза – аномально высокой концентрации липидов в крови. Слишком большое количество липидов сбивает аппарат и не дает получить правильных результатов. Хилезом приходится до 2,5% ошибок.

Также крови может просто оказаться недостаточно, чтобы анализатор выдал все данные. В этом случае он может выдать либо ошибку, либо неверный результат.

Другие ошибки

Время транспортировки тоже играет огромное значение, как и температура и остальные условия наружной среды, к примеру, действие света. Как показал опрос, 3% всех ошибок приходятся на потери и повреждения при транспортировке. В результате одного исследования выяснилось, что только 42% работников контролируют температуру при перевозке анализов.

На использование неподходящих контейнеров приходится до 8% ошибок. Часто такое возникает из-за неопытности еще не запомнивших медсестер, какого цвета нужна пробирка для анализа.