Чому виникають помилки в результатах аналізів

Помилки в результатах аналізів зустрічаються частіше, ніж хотілося, тому що в процесі задіяні обидва фактори: і людський, і машинний.

Людський фактор

Перший – це неправильна бірка. У деяких лабораторіях спеціально показують пацієнтові, що все наклеєно правильно, але навіть у цих випадках подальше оформлення документів може спричинити помилку. Наприклад, буває так: пробірку для загального аналізу крові промаркували для оцінки згортання, а це два різні аналізи зі своїми термінами виконання.

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У державних поліклініках чи лікарнях переплутати аналізи пацієнта взагалі дуже легко. Медсестра, що втомилася, бере кров у п'ятдесятого пацієнта, кожну пробірку потрібно правильно записати і промаркувати. Не дивно, що рано чи пізно рука сама напише не те.

Друга причина – неправильне введення даних. Попри те, що аналіз проводиться за допомогою апаратів, дані вносяться вручну.

Машинний фактор

Іноді апарат починає неправильно рахувати через деякі особливості крові, наприклад хілеза – аномально високу концентрацію ліпідів у крові. Занадто велика кількість ліпідів збиває апарат і не дає отримати правильні результати. На хільоз припадає до 2,5% помилок.

Також крові може просто виявитися замало, щоб аналізатор видав усі дані. У цьому разі він може видати або помилку, або неправильний результат.

Інші помилки

Час транспортування теж відіграє велике значення, як і температура та інші умови довкілля, наприклад, вплив світла. Як показало опитування, 3% всіх помилок припадають на втрати та пошкодження під час транспортування. В результаті одного дослідження з'ясувалося, що лише 42% працівників контролюють температуру під час перевезення аналізів.

На використання невідповідних контейнерів припадає до 8% помилок. Часто таке виникає через недосвідченість медсестер, які ще не запам'ятали, якого кольору потрібна пробірка для аналізу.