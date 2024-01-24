Можно ли заразиться инфекциями во время орального секса

Оральный секс часто считают более безопасным в контексте передачи инфекций. Впрочем, это не так: во время оральных ласк можно подхватить ряд болезней.

О том, какие именно инфекции передаются этим путем, рассказала гинеколог-эндокринологиня. Елена Купрюшина.

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Начнём с того, что в полости рта среднестатистического человека содержится большое количество бактерий. Это логично, ведь во рту благоприятные для этого условия – влажность, тепло, достаточно пищи для микробов.

Инфекции, передающиеся во время орального секса

. В 1 миллилитре слюны в среднем 750 миллионов бактерий, а настоящими питомниками бактерий являются кариозные зубы и их корни.

По словам врача Елены Купрюшиной, во время орального секса можно подцепить: г эрпес, гонорея, сифилис, хламидиоз, гепатит B и даже ВИЧ.

Более того, если вы в браке или имеете постоянного полового партнера и уверены, что ваш партнер или партнер абсолютно здоровы, это не обезопасит вас от инфекций,

– подчеркнула врач.

Можно подхватить молочницу

Оральный секс может вызвать дрожжевую инфекцию во рту, влагалище, пенисе или анусе.

Независимо от причины, дрожжевые инфекции обычно не являются серьезными, и их можно вылечить.

Врач объяснила, что – грибок Кандида в норме проживает во влагалище и на половом члене. Поскольку оральный секс может вызвать дополнительное попадание кандидоза в рот, это спровоцирует чрезмерный рост бактерий.

Также есть риск заразиться молочницей полости рта, если занимаетесь оральным сексом с человеком, у которого вагинальная/половая/анальная молочница.