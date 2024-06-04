Как украинцы оценивают свое здоровье: результаты исследования

Комплексное здоровье организма - важная составляющая высокого качества жизни. Однако, за последний год большая часть украинцев (54,2%) стали оценивать свое состояние здоровья, как посредственное.

По данным опроса медицинской информационной системы Helsi, влияют на это плохой сон, повышение уровня стресса и тревоги, общая усталость и недостаток энергии, отсутствие времени и средств беспокоиться о себе.

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Как украинцы следят за здоровьем

Больше всего это касается людей, которым от 35 до 44 лет. Однако, есть и те (29,9%), кто несмотря на ситуацию в стране пытаются улучшить свое состояние. Среди тенденций поддержания здоровья наибольшую популярность имеют:

частичный или полный отказ от алкоголя (37,2%);

употребление БАДов и витаминов (37,2%);

отказ от курения (36,9%).

Однако, до регулярных плановых осмотров у врача украинцы так и не дошли. А обращаются только тогда, когда болеют (45,7%). Семейный врач, Виталина Олещенко рассказывает, что на профилактические осмотры чаще приходит молодежь от 18 до 25 лет. Именно они вакцинируются, обследуются и предоставляют информацию о наследственных болезнях. Все, кто старше, идут к врачу имея конкретную симптоматику.

Главной причиной, по которой откладывается визит к медицинскому работнику до последнего является нехватка времени (46,9%). Второе место занимают финансовые ограничения (43,3%). Последнее – недостаточные для визита симптомы (42,7%).

По мнению семейного врача одна из причин, это недоверие к современной медицине, которая была заложена еще во времена советской власти, когда нужно было пойти, взять талончик, ждать в очереди и потратить день на визит к врачу.

Все это в прошлом. Сейчас можно воспользоваться услугами телемедицины, заказать быструю консультацию в приложении, где медицинский представитель ответит на все, волнующие вас вопросы,

– говорит Олещенко.

Полезные привычки не ко времени

Несмотря на современные возможности, внедрять новые привычки украинцы тоже не готовы. Об этом говорят аж в 52% респондентов. Четверть из опрошенных изменили питание, 20% начали заниматься спортом и более 50% сдают общие анализы только по необходимости или по рекомендации врача.

Большинство пользователей приложения активно ищут информацию о своем здоровье в интернете. Однако привычку гуглить симптомы заболеваний, имеет почти половина (45,8%) респондентов.

Чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, нужно не гуглить, а раз в год проходить медицинское обследование, делать чек-ап и консультироваться с вашим семейным врачом.