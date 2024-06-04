Які українці оцінюють своє здоровʼя: результати дослідження

Комплексне здоров'я організму — важлива складова високої якості життя. Однак, за останній рік більша частина українців (54,2%) стали оцінювати свій стан здоровʼя, як посередній.

За даними опитування медичної інформаційної системи Helsi, впливають на це поганий сон, підвищення рівня стресу і тривоги, загальна втома та нестача енергії, відсутність часу і коштів турбуватися про себе.

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Як українці стежать за здоровʼям

Найбільше це стосується людей, яким від 35 до 44 років. Однак, є і ті (29,9%), хто не дивлячись на ситуацію в країні намагаються покращити свій стан. Серед тенденцій підтримки здоровʼя найбільшу популярність мають:

часткова або повна відмова від алкоголю (37,2%);

вживання БАДів та вітамінів (37,2%);

відмова від куріння (36,9%).

Однак, до регулярних планових оглядів у лікаря українці так і не дійшли. А звертаються тільки тоді, коли хворіють (45,7%). Сімейна лікарка, Віталіна Олещенко розповідає, що на профілактичні огляди частіше приходить молодь від 18 до 25 років. Саме вони вакцинуються, обстежуються та надають інформацію про спадкові хвороби. Всі, хто старше, йдуть до лікаря маючи конкретну симптоматику.

Головною причиною, через яку відкладається візит до медичного працівника до останнього є брак часу (46,9%). Друге місце посідають фінансові обмеження (43,3%). Останнє – недостатні для візиту симптоми (42,7%).

На думку сімейної лікарки одна з причин, це недовіра до сучасної медицини, яка була закладена ще за часів радянщини, коли потрібно було піти, взяти талончик, чекати в черзі та витратити день на візит до лікаря.

Все це в минулому. Зараз можна скористатись послугами телемедицини, замовити швидку консультацію у застосунку, де медичний представник відповість на всі, хвилюючі вас запитання,

– сказала Олещенко.

Корисні звички не на часі

Не дивлячись на сучасні можливості, впроваджувати нові звички українці теж не готові. Про це говорять аж в 52% респондентів. Чверть з опитаних змінили харчування, 20% почали займатися спортом і понад 50% здають загальні аналізи лише за потребою або за рекомендацією лікаря.

Більшість користувачів застосунку активно шукають інформацію про своє здоровʼя в інтернеті. Однак, звичку гуглити симптоми захворювань, має майже половина (45,8%) респондентів.

Щоб запобігти серйозним проблемам зі здоровʼям, потрібно не гуглити, а раз на рік проходити медичне обстеження, робити чек-ап та консультуватися із вашим сімейним лікарем.