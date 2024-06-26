НСЗУ создала новый сервис для поиска бесплатных медицинских услуг и учреждений

Национальная служба здоровья Украины официально представила новый дашборд под названием "Электронная карта мест предоставления услуг по программе медицинских гарантий". Этот ресурс позволяет получить последние данные о медицинских учреждениях, где доступны нужные медицинские услуги.

Новый дашборд от НСЗУ

По информации Василия Пивня, начальника аналитического управления НСЗУ, этот инструмент помогает осуществлять поиск услуг по коду направления, типу медицинского вмешательства или пакетом услуг.

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Использовать фильтры можно на каждой странице для выбора региона, конкретной общины или даже медицинского учреждения по форме собственности.

Дашборд содержит статистику предоставленных услуг за последние 3 месяца и будет обновляться дважды в месяц, чтобы вы всегда имели доступ к актуальной информации,

– сказал чиновник.

Как пользоваться дашбордом

Интерфейс нового дашборда содержит два основных раздела:

В разделе "Карта медицинских услуг" отображена интерактивная карта, на которой можно найти места оказания медицинских услуг и соответствующую им информацию. Раздел "Таблица медицинских услуг" содержит детализированную информацию о поставщиках услуг, ориентированную на выбранные фильтры.

Дата последнего обновления информации отображена в нижнем левом углу главной страницы. Для удобного просмотра на смартфонах рекомендуется активировать функцию автоматического поворота экрана и держать устройство в горизонтальном положении.