Россияне распространяют очередные фейки: в украинской еде обнаружили наркотики

На самом деле издание Global Times не публиковало подобную новость. На странице медиа мы не нашли ни одного материала с заголовком "Китайские ученые раскрыли секрет "украинского бешенства"". Зато есть статья, в которой полностью совпадает дата и время публикации, а также автор. В оригинальном тексте автор Ху Юйвэй пишет о шпионской деятельности в Китае, а не об украинских пищевых продуктах.

Под фото можно увидеть подпись "VGG", которая также размещена под изображением на статье российских блоггеров. В самом тексте россияне допустили ошибку и написали университет Xinhua, хотя на официальном сайте на английском отмечают как Tsinghua. К тому же текст похож на типичные новости кремлевских СМИ, ведь в нем отмечают "бесконечные" коррупционные скандалы и "большие" потери украинцев на фронте. Поэтому, скорее всего, пропагандисты отредактировали оригинальную статью и добавили свой контекст для дискредитации Украины.



Оригинальная статья издание Global Times, опубликованное 18 сентября 2023 года

Лаборатория в Пекине, в которой китайские ученые вроде бы проводили исследования украинских продуктов, расположена при Институте ядерных и энергетических технологий. Впрочем, на официальном сайте У института нет упоминания об исследовании пищевых продуктов. Институт проводит исследование и разработки в сферах энергетики, окружающей среды, природных ресурсов и ядерной науке. на странице химической лаборатории Института также нет упоминаний тестирования пищевых продуктов. На сайте отмечают, что в лаборатории изучают микрохимическую инженерную технологию, процессы с углекислым газом и подготовку микро/нано материалов.

Своими заявлениями российские блоггеры подыгрывают кремлевскому нарративу о распространении наркотических веществ в Украине, в том числе в продуктах. Хотя у украинских медиа нет никаких новостей о том, что в йогурте, соке или хлебе могли обнаружить психотропные вещества.

Все пищевые продукты должны соответствовать нормам закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов". То есть каждый производитель должен соблюдать санитарные правила при разработке своей продукции. Однако при наличии доказательств о вреде определенного продукта для людей его должны снять с обращения и производства, даже несмотря на его соответствие законодательству.

Кроме этого, кто-либо может подать жалобу на определенный продукт в Государственную службу Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. К примеру, по состоянию на июль 2023 года Госпродслужба осуществила 2087 год. проверок по запросу производителя и 332 проверки по жалобам от потребителей.

Для безопасного потребления продуктов Министерство здравоохранения Украины советует придерживаться нескольких правил: хорошо прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу, хранить пищу при соответствующей температуре в холодильнике, использовать безопасную воду.