Вредно ли сидеть положив ногу на ногу

Существует распространенное мнение, что сидение положив ногу на ногу вредно. Но это не так, вредно вообще много сидеть, а все остальное - это преимущественно мифы.

Миф 1. Скрещивание ног повышает давление

Если положить ногу на ногу, действительно немного повышается кровяное давление. Но нет никаких доказательств того, что оно остается стабильно высоким из-за скрещивания ног. То есть вреда от этого временного повышения не будет.

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Миф 2. Поза ноги на ногу вызывает варикозное расширение вен

Варикозное расширение вен – результат повреждения клапанов сосудов, которые в обычном состоянии помогают крови течь обратно, в сердце. При варикозном расширении некоторое количество крови оттекает обратно в малые поверхностные вены, которые расширяются из-за дополнительного давления.

Доподлинно неизвестно, что вызывает развитие варикозного расширения вен. Скрещивание ног может скорее привлечь внимание к этой проблеме, но не привести к ней. Однако не рекомендуют долго сидеть, особенно со скрещенными ногами, людям с риском тромбоза.

Миф 3. Скрещивание ног – причина плохой осанки

По этой теории из-за скрещивания ног будет плохая осанка, боль в спине и в области таза. Конечно, если у человека проблемы со спиной или тазобедренными суставами, он может почувствовать дискомфорт в таком положении, но причинно-следственная связь не установлена.

При скрещивании ног может онеметь ступня, потому что в позе нога на ногу сжимается малоберцовый нерв, который проходит по внешней стороне колена. Но это не опасно, и все возвращается в норму через несколько минут.

Лучше периодически менять позу сидения. Можно посидеть нога на ногу 20 – 30 минут, потом 3 – 5 минут не скрещивая, поменять ногу и сидеть дальше.

Миф 4. Нельзя сидеть нога на ногу во время беременности

Считают, что если класть ногу на ногу, у ребенка пережимается голова и ему не поступает кровь и кислород. Беременная может менять позу, чтобы устроиться удобнее, но ни одна из них не навредит ребенку. Даже если сидеть со скрещенными ногами.

Однако, если долго сидеть в позе нога на ногу, может возникнуть отек косточек или судороги ног. Чтобы этого не произошло, можно сменить позу и сесть, поставив обе ноги на пол.