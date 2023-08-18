Опровергаем фейки россиян: в Украине эпидемия из-за отравленной воды

Пользователи сети распространяют ложные сообщения о начале эпидемий в Украине с тем, чтобы посеять панические настроения среди населения. Для подтверждения своих слов они пишут, будто для остановки распространения кори в Черкасской области людям предлагают сделать некачественную вакцину, которая не прошла надлежащего испытания.

Фейки об отравленной воде

В сети распространяют информацию, якобы в Украине начались эпидемии, а врачи в большинстве своем называют отравленную воду причиной вспышек заболеваний.

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Для подтверждения этого тезиса приводят аргументы, будто:

в Киевской области экстренно призвали граждан с малолетними детьми принести на проверку воду из колодцев. В пост добавляют скриншот объявления Броварского районного филиала центра контроля и профилактики болезней;

в Черкасской области, пытаясь остановить эпидемию кори, людям предложили привиться не советской вакциной, а китайско-американской, которая даже не прошла надлежащего испытания;

в Ивано-Франковской области проблемы с водой, из-за чего участились случаи младенческой смертности. Авторы добавляют скриншот новости, в которой говорится о смерти двухмесячного малыша от коклюша.

Как на самом деле

Часть этих утверждений манипулятивны, другие – ложны. Да, на Киевщине ежемесячно мониторят состояние воды и грунта, тщательно проверяют воду на содержание нитратов в колодцах и скважинах. На брифинге в Киевской областной военной администрации сообщили, что нитраты особенно опасны для детей до 3-х лет, которых выращивают детскими смесями.

Однако эту процедуру проводят, чтобы выявить возможные отклонения от нормы в районах, которые находились под российской оккупацией до конца марта – начале апреля 2022 года. Из 837 образцов питьевой воды из общественных и индивидуальных источников, которую проверяли на деоккупированных территориях, более 40% вода не отвечала требованиям. К тому же такая процедура стандартна во всех областях Украины. Ежемесячный мониторинг воды проводят с 2003 года, а после подрыва Каховской ГЭС в подтопленных районах ввели ежедневный мониторинг качества воды.

Также "проблемы с водой" есть не во всей Ивано-Франковской области, а только в 4 подтопленных районах: Коломыйском, Косовском, Калушском и Надвирнянском районах. Это произошло 7 августа из-за обильных осадков. В Главном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что вода в колодцах и скважинах, на затопленных территориях опасна для употребления. Поскольку массив воды смывал почву с возбудителями кишечных инфекций, фекалии животных и людей, удобрения, которые могли попасть в скважины. В ведомстве добавили, что ограничения временные и через несколько недель вода снова станет пригодной для употребления.

Для демонстрации роста смертности среди детей авторы сообщений приводят статью о смерти младенцев от коклюша. Однако повышение смертности от этой болезни не связано с качеством воды. Коклюш вызывают бактерии Bordetella pertussis, заболевание передается воздушно-капельным путем, например при кашле или чихании. Особенно опасна болезнь для новорожденных. Чтобы предотвратить заболевание, детям вводят 4 дозы вакцины в соответствии с календарем прививок.

На момент написания статьи в Черкасской области не фиксировали рост количества больных корью. Однако врачи готовятся к возможной вспышке. Поскольку, как объяснил главный санитарный врач Черкасской области Владимир Папач, корь может возвращаться раз в 5 лет. В то время как последние вспышки кори в Украине фиксировали в 2017-2019 годах.

Кроме того, в Украине недостаточный уровень вакцинации от кори, в частности в Черкасской области он составляет 85% при необходимых 95%, именно поэтому Кабмин объявил о старте программы по довакцинации детей против кори, чтобы дети, которые по разным причинам не смогли получить вакцинацию вовремя, имели возможность сделать ее перед началом учебного года. Именно об этой инициативе говорилось в документе от Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней, который был распространен в сообщении.

В Черкасской прививки нуждаются почти 6 тыс. дошкольников. Для проведения кампании по иммунизации область получила 10 тысяч доз вакцин. В Украине применяют бельгийская вакцина "Приорикс" (Priorix) и американская "М-М-РИИ" (MM-RII). Они комбинированы, то есть защищают против кори, паротита и краснухи. Эти вакцины прошли необходимы проверки.

К тому же утверждение, будто советские вакцины были более качественными, не соответствует действительности. Специалисты ВОЗ указывают, что продолжительность иммунитета от однодозной советской вакцины была короче, чем от препаратов, используемых в Западной Европе. К этому добавились ненадлежащий контроль качества вакцин и несоблюдение температурного контроля Также в приказе Министерство здравоохранения СССР говорилось, что люди не получали прививки из-за большого количества необоснованных медицинских противопоказаний, а врачи не соблюдали регламентированные сроки проведения вакцинации. Все это способствовало повышению уровня детской заболеваемости.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.

Авторы: Анастасия Бродовская, Елизавета Ткаченко