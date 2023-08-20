4 опасные реакции организма после секса, которые нельзя игнорировать

Случается, что после секса люди испытывают разные симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Их игнорирование может привести к серьезным последствиям.

Поэтому важно не делать виду, что ничего не произошло, ведь чем быстрее вы отреагируете, тем легче вам избежать этих нежелательных осложнений и, собственно, избавитесь от проблемы и надоедливых состояний. Итак, рассказываем, о чем речь.

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Стресс или чувство тревоги

Для некоторых людей секс и оргазм могут вызвать чувство стресса или тревожности. Это может быть связано с психологическими или эмоциональными проблемами.

Особенно важно обратить внимание на этот симптом, если вы пострадали от сексуального насилия, даже если вам кажется, что это никак на вас не повлияло и вы уже пришли в себя может иметь место посттравматическое стрессовое расстройство.

Воспоминания о нападении могут вспыхнуть во время секса, побуждая вас снова пережить это травматическое событие. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Также чувство печали после секса может свидетельствовать об отсутствии глубокой эмоциональной связи с партнером.

Любая боль или дискомфорт

Секс это об удовольствии, а не о боли – не терпите, если испытываете дискомфорт, скажите об этом партнеру, экспериментируйте. Если же боли возникли после секса, это может указывать на определенные медицинские состояния, такие как инфекции или другие гинекологические проблемы.

Итак, прежде всего вам нужно пройти проверку на наличие ИППП. В то же время подтверждены данные, что 50% мужчин и не менее 70% женщин с хламидиозом не испытывают никаких симптомов.

Изменения в настроении

Если у вас происходят очевидцы смены настроения после секса, в частности, он становится депрессивным, это может быть признаком гормональных изменений.

Кроме того, у людей с депрессией может быть понижено сексуальное влечение или даже отсутствует. Низкий уровень некоторых из этих химических веществ также может притупить чувство удовлетворения.

Слабость и головокружение

Если после секса у вас кружится голова, это может быть признаком низкого артериального давления или других сердечно-сосудистых проблем.

Иногда головокружение после секса может быть следствием основного заболевания, особенно если головокружение возникает внезапно и сопровождается другими симптомами, такими как рвота или головная боль. Это очевидная причина обратиться за помощью к специалисту, особенно, если это состояние возникало уже неоднократно.