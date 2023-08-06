Почему нельзя оставлять детей самих в авто

Иногда кажется, что оставить ребенка на несколько минут в машине и самому забежать в магазин будет удобнее и вам, и малышу. Но это не так – ребенка нельзя оставлять в машине самого. Вообще. Совершенно.

Каждый год в США около 40 детей умирают от теплового удара в автомобиле. Большинство из них – младше трех лет. Статистики по Украине нет, но, скорее всего, ситуация не лучше.

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Опасная температура

Температура внутри автомобиля может повыситься на 20 градусов за 10 – 20 минут. Причем сильнее всего салон нагревается в первые пять минут – и не имеет значения, в тени стоит машина или на солнце. Даже если оставить окно открытым, на жару внутри автомобиля это никак не отразится.

Тело ребенка нагревается в 3 – 5 раз быстрее тела взрослого человека, при этом охлаждается оно не так быстро. Поэтому пребывание в нагретом автомобиле, в частности недолгое, может привести к истощению, тепловому удару и даже смерти. Тепловой удар может произойти даже в день, который вам не кажется жарким.

Что делать, если вы увидели ребенка самого в машине

Если вы видите ребенка самого в автомобиле, убедитесь, что с ребенком все хорошо и он реагирует. Если с ребенком все хорошо, попробуйте найти родителей. Например, можно попросить сотрудников магазина или торгового центра вызвать владельца автомобиля по громкой связи.

Если ребенок не реагирует и кажется, что он в беде, немедленно звоните в службу спасения по короткому номеру 112. Затем попробуйте открыть машину и достать ребенка как можно быстрее – так вы спасете ему жизнь.

Имейте в виду, что в Украине нет закона, который будет защищать вас, если вы разобьете окно машины. А вот в США или Канаде такие законы есть – они защищают при порче имущества и регулируют право на оказание первой помощи.

Вот что можно сделать в ожидании помощи, когда удалось вызволить ребенка из автомобиля:

Заведите ребенка в помещение или тень.

Разденьте его, промокните влажной тканью или губкой или облейте прохладной водой. Если ребенок сознательный и есть такая возможность, поместите его в теплую ванну.

Уложите ребенка на спину, слегка приподнимите ноги.

Если ребенок сознательный и может нормально двигаться и пить, давайте ему частые глотки прохладной воды.

Если ребенок без сознания, не пытайтесь напоить его. Это может привести к тому, что она захлебнется.

Оставлять животных в машине может быть столь же опасно, как и ребенка. Высокие температуры могут повлечь за собой непоправимое повреждение органов животного и смерть – даже в день, который не кажется жарким.