Опасная красота: как косметика может навредить вашим глазам

В наших традициях принято уделять значительное внимание внешности. Мы ухаживаем за кожей, ходим на бьюти-процедуры, ежедневно красимся. Однако эти усилия не всегда обеспечивают красоту – иногда, наоборот, наносят вред. Сегодня поговорим об опасности косметики для глаз и кожи вокруг них.

На что надо обращать внимание и что учитывать, когда делаете макияж или покупаете декоративную косметику? О нежелательных эффектах для глаз 24 Каналу рассказала врач высшей категории, офтальмолог киевского центра "Эксимер" Елена Гужва.

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Нюансы деликатной зоны глаз

Мы ежедневно используем уходовую и декоративную косметику. Причем не одно, а несколько средств одновременно. Так могут ли они навредить? Конечно. Ведь кожа на веках и в зоне вокруг глаз по сравнению с другими участками очень тонкая. Ее толщина составляет лишь 0,5 мм, тогда как общая – 2-4 мм. К тому же там мало сальных желез, которые нужны для защиты кожи.

Елена Гужва "Не забывайте и о том, что это самый подвижный участок. Вспомните сколько раз в день мы моргаем глазами, прищуриваемся, смеемся. Поэтому такая деликатная зона подвергается наибольшему воздействию косметики."

Самые распространенные негативные последствия от использования косметики

Тушь, карандаши, лайнеры, тени, глиттеры, хайлайтеры, средства демакияжа и ухода для кожи – все это влияет не только на кожу, но и на состояние глаз.

Так, косметика может вызывать:

раздражение;

высыпания;

зуд;

сухость кожи;

отек век;

воспалительные процессы в глазах, осложняющиеся гнойными выделениями, например конъюнктивит, кератит;

нарушение слезной пленки с последующим развитием синдрома сухого глаза.

Согласитесь, лечить слизистую оболочку или роговицу глаза из-за стремления к красоте – не очень приятная перспектива. Поэтому важно рационально выбирать косметику, учитывать определенные риски и обязательно читать, что написано на упаковке, особенно внимательно – ингредиенты, срок годности и отметки о гипоаллергенности продукта.

Опасные составляющие

Все, что мы наносим на кожу, так или иначе действует на нее. Эксперт выделила составляющие, что чаще всего раздражают глаза.

Итак, обратите внимание на такие косметические ингредиенты:

парабены, метилпарабены, пропилпарабены (консерванты);

животный воск (ланолин);

эмульгаторы;

синтетические красители;

химические ультрафиолетовые фильтры;

эфирные масла и минеральные масла;

сульфаты натрия.

Другие опасности

В зависимости от формы и консистенции средства есть разные риски проявления нежелательных эффектов. Вред могут нанести и способы нанесения макияжа.

Поэтому учитывайте такие опасные нюансы:

микрочастицы, осыпающиеся из туши или сухих теней, раздражают слизистую оболочку глаза; жидкие тени, содержащие спирт, также провоцируют раздражение, поэтому глаз пытается себя защитить и реагирует слезотечением; кремовый вариант теней нерекомендован для тех, кто носит мягкие контактные линзы, ведь жирная основа может загрязнять их поверхность; глиттеры могут повреждать роговицу, особенно если эти блестящие частицы попадают под контактную линзу; рисование карандашами или подводками на внутренней поверхности века, бывает, приводит к травмированию конъюнктивы или роговицы. Чтобы этого предотвратить рекомендуется выбирать карандаши с мягким жирным грифелем; в толще век расположены мейбомиевые железы, которые участвуют в формировании слезной пленки, а именно – ее липидного слоя. Когда этих липидов (жиров) мало, слезная пленка становится жидкой и быстро испаряется, что приводит к синдрому сухого глаза. Поэтому если красить карандашом за линией роста ресниц, эти протоки травмируются и загрязняются.

Елена Гужва "Вот почему так важно всегда смывать макияж вечером или если возникло раздражение. Однако надо иметь в виду, что даже средства для снятия макияжа (агрессивные или жирные формулы) могут влиять на состояние глаз и кожу вокруг них."

Правила безопасности от офтальмолога

Чтобы избегать определенных осложнений и побочных эффектов от косметики, нужно придерживаться нескольких простых правил:

Обязательно и тщательно удаляйте макияж перед сном. Это особенно касается юных любительниц макияжа, которые еще не привыкли правильно ухаживать за кожей. Вовремя заменяйте косметические средства согласно сроку годности. Ведь продукты, срок использования которых истек, могут быть источником инфекции. Используйте гипоаллергенные средства, которые предназначены для чувствительных глаз и не содержат адаптивных химических веществ. Если носите мягкие контактные линзы, выполняйте такой алгоритм действий: сначала наденьте линзы, а потом наносите макияж, когда смываете косметику, делайте наоборот. В случае раздражения или аллергической реакции немедленно прекратите использование продукта и замените его на другой. Всегда пользуйтесь индивидуальными косметическими средствами. Помните об увлажнении кожи вокруг глаз. Но применяйте специальные средства, содержащие дополнительные компоненты, которые питают тонкую кожу, регулируют обменные процессы и активизируют защитные функции.

И главное – в случае раздражения, покраснения, воспалительных процессов в области глаз – вовремя обращайтесь к офтальмологу. Именно этот специалист сделает полноценное исследование и назначит эффективное лечение. Будьте красивыми и здоровыми!