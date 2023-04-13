Почему сигареты с ментолом и капсулами оказались особенно опасными

Ментоловые сигареты или с капсулами пользуются спросом среди курильщиков, в том числе совсем молодых, так как охлаждающий ароматизатор уменьшает резкость табачного дыма и подавляет кашель. Поэтому возникает опасная иллюзия, что сигареты с ментолом курятся легче.

Прошлой весной Американская академия педиатрии обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с требованием запретить ментоловые сигареты из-за повышенного спроса у детей и подростков.

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Новое исследование сигарет

В FDA сообщили, что эта мера может быть реализована, но только в том случае, если ее эффективность будет научно подтверждена. Чтобы предоставить эти доказательства, ученые Мичиганского университета создали имитационную модель современных тенденций в потреблении различных видов сигарет.

Они разработали гипотетический сценарий запрета ментоловых сигарет начиная с 2021 года, основываясь на экспертной оценке потенциального влияния курения на здоровье населения. Затем исследователи сравнили разницу между смертностью и совокупным числом потерянных лет жизни к 2060 году в случае введения запрета и его отсутствия.

Запрет ментоловых сигарет спасает жизнь

Результаты показывают, что запрет на ментол будет способствовать отказу от курения или переходу к более безопасным продуктам, таким как электронные сигареты,

– сообщили авторы исследования.

Ученые обнаружили, что отказ от производства ментоловых сигарет приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году. Число смертей среди курильщиков уменьшится примерно на 5%, а количество потерянных лет – на 8,8%. В течение 40 лет с помощью запрета на ментоловые сигареты будет спасено не менее 650 тысяч жизней американцев.