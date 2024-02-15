Избежал смертной казни и пожизненного заключения: в Украине освободили мужчину из-за тяжелой болезни

Коломыйский суд освободил Сергея Сабирова, онкобольного, осужденного в 1997 году к смертной казни за совершение умышленного убийства. После получения запрета на такой вид наказания, его приговор изменили на пожизненное лишение свободы.

Изменение смертной казни на пожизненное заключение

Сабиров отбывал наказание за решеткой в течение 26 лет. Судебная коллегия по уголовным делам Днепропетровского областного суда сначала назначила ему смертную казнь, но в 2000 году заменили ее на пожизненное заключение.

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В 1997 году, когда Сабиров был осужден, Украина установила мораторий на исполнение смертных приговоров. Через два года Конституционный Суд признал, что такое наказание является неконституционным. С тех пор возможность установления смертной казни в Украине запрещена. Сейчас Беларусь – единственная европейская страна, где до сих пор существует смертная казнь.

В феврале "Харьковская правозащитная группа" отметила, что 58-летний Сабиров, у которого диагностировали рак четвертой стадии, был лишен возможности получить надлежащее лечение. Он ежедневно испытывал невыносимую боль, поскольку больница, в которой он находился, не имела лицензии для использования мощных обезболивающих препаратов.

Освобождение из тюрьмы

Правозащитники указали, что заключенных с онкологическими заболеваниями могут освободить из-за ухудшения состояния здоровья. Но 20 ноября Коломыйский горрайонный суд отклонил ходатайство об освобождении Сабирова.

Однако адвокат Анна Овдиенко подала апелляцию в Ивано-Франковский апелляционный суд и он отменил решение первой инстанции, и 14 февраля Коломыйский горрайонный суд принял решение об освобождении Сабирова.

Это третий раз за историю независимой Украины, когда осужденного к пожизненному сроку освобождают по состоянию здоровья. При этом в "Харьковской правозащитной группе" подчеркнули, что минимум пять человек, страдавших от рака, умерли в заключении.