Уникнув смертної кари та довічного увʼязнення: в Україні звільнили чоловіка через важку хворобу

Коломийський суд звільнив Сергія Сабірова, онкохворого, засудженого у 1997 році до смертної кари за вчинення умисного вбивства. Після отримання заборони на такий вид покарання, його вирок змінили на довічне позбавлення волі.

Зміна смертної кари на довічне ув'язнення

Сабіров відбував покарання за ґратами протягом 26 років. Судова колегія з кримінальних справ Дніпропетровського обласного суду спочатку призначила йому смертну кару, але у 2000 році замінили її на довічне ув'язнення.

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В 1997 році, коли Сабіров був засуджений, Україна встановила мораторій на виконання смертних вироків. Через два роки Конституційний Суд визнав, що таке покарання є неконституційним. Відтоді можливість встановлення смертної кари в Україні заборонена. Зараз Білорусь – єдина європейська країна, де досі існує смертна кара.

У лютому "Харківська правозахисна група" зазначила, що 58-річний Сабіров, у якого діагностували рак четвертої стадії, був позбавлений можливості отримати належне лікування. Він щодня відчував нестерпний біль, оскільки лікарня, в якій він перебував, не мала ліцензії для використання потужних знеболювальних препаратів.

Звільнення з вʼязниці

Правозахисники вказали, що в’язнів з онкологічними захворюваннями можуть звільнити через погіршення стану здоров’я. Але 20 листопада Коломийський міськрайонний суд відхилив клопотання про звільнення Сабірова.

Однак адвокатка Ганна Овдієнко подала апеляцію до Івано-Франківського апеляційного суду і він скасував рішення першої інстанції, і 14 лютого Коломийський міськрайонний суд прийняв рішення про звільнення Сабірова.

Це втретє за історію незалежної України, коли засудженого до довічного терміну звільняють через стан здоров’я. При цьому в "Харківській правозахисній групі" наголосили, що мінімум п'ять осіб, які страждали від раку, померли в ув'язненні.