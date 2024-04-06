Онихолизис: что делать, когда ноготь отслаивается

Онихолизис - это отслоение ногтя от ногтевого ложа. Единственный способ лечения - это тщательная зачистка образовавшегося кармана и время. В кармане могут размножаться микробы, поэтому важно убрать отслоившуюся часть ногтя.

Онихолизис можно заметить по белым пятнам на концах или по бокам ногтей ног или рук. Самая распространенная причина онихолизиса – это травма.

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Почему возникает онихолизис

Например, девушка с длинными ногтями на руках заправляя пододеяльник, цепляет его ногтем. В результате, кроме боли и испорченного маникюра, может появиться онихолизис. Среди других причин – кожные заболевания, например псориаз, болезни щитовидной железы, инфекции.

Также онихолизис может наблюдаться во время беременности. Неправильно выполненный маникюр или неаккуратно снятое гелевое покрытие в салоне тоже может привести к онихолизису. По неопытности мастер может загнать инструмент глубоко под ноготь, оторвав его от ложа. Ноготь может не прирасти обратно, и в результате образуется карман.

Кроме того, причиной онихолизиса на ногах могут быть неправильно подобранная обувь или слишком узкие носки и колготки. Узкие ботинки или чулки могут давить и травмировать ногти, что нередко приводит к образованию кармана между ногтем и ногтевым ложем.

Что делать

Главная опасность онихолизиса в том, что в карман попадают грязь и микробы. Из-за этого может развиться инфекция, в том числе грибковая. Поэтому не стоит ждать, пока отрастет новый ноготь – карман нужно зачистить. Это можно сделать самостоятельно:

Для этого срежьте длину свободного края ногтя – постарайтесь срезать отошедшую часть ногтя,. Используйте маникюрные ножницы и кусачки. Больно не будет, только немного неприятно при прикосновении к ногтевому ложу. Выровняйте край ногтя, чтобы он ни за что не цеплялся и не травмировался еще сильнее. Очистите ногтевое ложе от грязи, которая успела там скопиться. Воспользуйтесь влажной салфеткой и антисептиком. Не заклеивайте ноготь пластырем. Если ногтевое ложе чувствительное, воспользуйтесь повязкой, которая дышит, или бинтом. Дождитесь, пока ноготь отрастет.

Если вы понимаете, что не справитесь самостоятельно, обратитесь к мастеру маникюра или подологу.