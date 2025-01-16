Верховная Рада приняла закон о системе охраны психического здоровья: что он меняет

Верховная Рада Украины приняла закон "О системе охраны психического здоровья" большинством голосов. Это важный шаг в направлении создания человекоцентричной системы психосоциальной поддержки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 Канал. Он отметил, что ментальное здоровье является одним из самых актуальных вызовов современности на глобальном уровне.

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Виктор Ляшко "Наряду с инфляцией, бедностью, потерей средств к существованию. В Украине ситуация осложняется продолжающейся более 10 лет войной. Это непростой опыт, с которым мы все учимся жить. Речь идет не только о физических потерях и разрушениях, а и о невидимых травмах, существенно влияющих на качество жизни людей и их близких."

Какие изменения приносит закон

Он опровергает распространенное убеждение, что проблемы ментального здоровья касаются только системы здравоохранения. Такой подход не только усиливает стигму, но и ограничивает доступ к необходимым услугам. Закон закладывает основу для оказания психологической помощи по единым стандартам, определяет перечень услуг и устанавливает механизмы сотрудничества между различными секторами. Он признает саморегулируемые организации (СРО), которые уже много лет активно работают в этой сфере. Закон также обращает внимание на охрану психического здоровья на рабочих местах, предоставляя работодателям право разрабатывать и внедрять программы психосоциальной поддержки для своих работников.

В процессе разработки закона учитывался международный опыт, в частности наработки Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

Следующим этапом является разработка подзаконных актов, которые детализируют положения закона, а также внедрение новых стандартов в системе охраны психического здоровья.

"Ментальное здоровье – это основа устойчивости общества. Поддерживая людей, мы закладываем прочный фундамент для восстановления страны после победы", – добавил Ляшко.