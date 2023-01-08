Одна из самых популярных пищевых добавок повышает риск рака

Ученые выяснили, что употребление мяса, обработанного нитритом, связано с повышенным риском онкологических заболеваний.

Для чего применяют нитриты

Нитриты и нитраты – ключевые консерванты, используемые в производстве колбасных изделий. В 2015 году Международное агентство по изучению рака (IARC), исследовательская организация ВОЗ, классифицировало переработанное мясо как канцероген I группы. Эксперты агентства увязали диеты с высоким содержанием переработанного мяса с значительно повышенным риском развития нескольких видов рака.

Также на тему: Витамин А помог вылечить рак кожи

С этого времени исследования были сосредоточены именно на взаимосвязи между нитритами и раком. В отличие от некоторых предыдущих исследований, в которых животных кормили необычайно большими дозами нитритов, ученые проверили более умеренную диету с добавлением химических веществ.

Нитриты вызывают рак

В течение восьми недель мышей кормили сосисками с нитритами, колбасой или свининой без химикатов. Лишь 15% всего рациона животных состояло из свинины, с нитритами или без. В предыдущих же исследованиях использовались модели питания, где было 50% переработанного мяса и больше.

Результаты показали, что у мышей, которые ели сосиски, было гораздо больше опухолей, чем у контрольной группы. Крис Эллиот, директор Института глобальной безопасности пищевых продуктов в Королевском университете, заявил, что результаты исследования подтверждают связь между нитритами и раком. Он утверждает, что использование нитритов в пищевых продуктах следует запретить. Их легко заменить натуральными, более безопасными альтернативами.