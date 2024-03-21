Обнаружили распространенное явление, которое вредит здоровью больше, чем алкоголь и ожирение

Большая часть пожилых людей, которые обращаются в больницы за медицинской помощью, живут в одиночестве. Этот аспект, как показали ученые из США, стал одной из причин ухудшения качества их жизни.

На здоровье любого человека влияет множество факторов. Безусловно, образ жизни играет существенную роль – он охватывает рацион, режим сна, наличие физической нагрузки, а также вредные и полезные привычки. Однако, новое исследование подтвердило, что количество социальных связей также является важным фактором.

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Новое исследование одиночества

Ученые изучили данные пациентов в возрасте от 65 лет, которые участвовали в опросе, направленном на оценку преимуществ, рисков и вреда от скрининга на болезнь Альцгеймера и деменции. В итоговую выборку включили данные 603 пациентов, которые за последний год обращались к врачу, и при этом не имели подтвержденных случаев болезни Альцгеймера, деменции или психических расстройств, а также разговаривали на английском и смогли подписать согласие на участие в исследовании.

Исследование показало, что 53% пациентов пожилого возраста, которые обратились за первичной медицинской помощью, чувствовали одиночество. Выводы были сделаны на основе опроса, где участники оценивали свои чувства по шкале от 5 до 25 баллов, используя инструмент "Набор эмоций".

Качество жизни участников исследования было оценено в виде отдельного опроса. Он включал 36 вопросов, которые можно разбить на несколько категорий, включая физическую работоспособность, физическую активность, телесный дискомфорт, общее состояние здоровья, энергию, социальное функционирование, эмоциональное и психическое здоровье.

Одиночество вредит больше, чем алкоголь

Оказалось, что более низкие оценки качества жизни больше всего связаны с высоким уровнем одиночества. Авторы исследования сравнили силу влияния этого фактора на состояние человека с влиянием курения 15 сигарет в день. Алкоголь и ожирение влияли на качество жизни не столь сильно, как одиночество.

Несмотря на то, что данные собирались во время пандемии коронавируса, исследователи отметили, что общий уровень одиночества продолжает расти. Они рекомендуют врачам при осмотре пациента обращать внимание на вопрос об одиночестве настолько же, как и на вопросы о питании, сон, физическую активность и другие аспекты образа жизни.