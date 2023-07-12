Очередное последствие коронавируса: дети в рождении во время пандемии, отстают в развитии

Пандемия внесла коррективы не только в нашу жизнь, она оставила после себя последствия. Ученые обнаружили, что дети до 2-летнего возраста, которые росли во время пандемии, отличаются от детей, рожденных к коронавирусу, по поведению и развитию.

Как проводили исследования

Об этом свидетельствует статья ирландских ученых, опубликованная в журнале BMJ. Ученые следили за семьями детей, рожденных в Ирландии в первые 3 месяца пандемии – с марта по май 2020 года. Ученые внимательно фиксировали информацию о жизни и развитии детей посредством анкетирования.

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Увидевшие ученые

Выяснилось, что находившимся в режиме карантина младенцам не хватало общения со сверстниками. Каждый четвертый младенец до своего первого дня рождения не встречал другого ребенка своего возраста.

Кстати, исследования в других странах также свидетельствуют, что дети, рожденные во время пандемии, имели несколько более низкие показатели развития.

Что можно с этим поделать

Сложно сказать, какие последствия это будет иметь для детей в долгосрочной перспективе: удастся ли им "догнать" пробелы в этой социализации с возрастом. Скорее всего, да.

Поэтому, когда пандемические меры упразднены, ученые убеждены, что очень важно социализировать родившихся во время пандемии детей.