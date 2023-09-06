Как адаптировать ребенка к обучению во время воздушных тревог: советы педиатра

Война внесла свои коррективы в каждую область жизни украинцев. Уже второй год украинские школьники вынуждены учиться между обстрелами и сигналами воздушных тревог. Это усложняет и без того непростой процесс адаптации ребенка к обучению, особенно, если речь идет о первоклашках.

Независимо от формы обучения – очной или онлайн – ребенку придется привыкать к новым условиям, людям и задачам. Поэтому родителям важно проявлять отзывчивость и помогать сыну или дочери привыкнуть к школе. Как это сделать, 24 Канала рассказала Яна Андреева, врач-педиатр МЦ "Аист".

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5 советов для адаптации ребенка к обучению во время воздушных тревог

Соблюдайте распорядок дня

Яна Андреева “График дел и отдыха дает ощущение стабильности и помогает быстрее войти в новый темп. Поэтому обязательно распланируйте вместе с ребенком время на обучение и игры. Готовьте одежду и складывайте рюкзак раньше времени, не забудьте оставить время для полезного завтрака утром”.

Откровенно поговорите с ребенком

Подробно расскажите малышу об учебном процессе, особенно если он впервые идет в школу. Опишите, что его ожидает и ответьте на все вопросы.



Обсудите правила безопасности

Расскажите ребенку о сигнале тревоги, плане действий и правилах безопасности. Научите быть собранной и самостоятельной, выполнять рекомендации и наставления учителей. Укомплектуйте детский рюкзак не только вещами для обучения, но и для укрытия: водой, фонариком, записной книжкой с контактами родных, зарядным устройством для телефона, снеками, свистком и т.д.

Отработайте нужные навыки

Если ребенок идет в школу впервые, важно, чтобы он умел выполнять ряд необходимых бытовых задач – самостоятельно одеваться, завязывать шнурки, посещать туалет и т.д. Убедитесь, что с этим не возникает сложностей.

Проявляйте максимум терпения и заботы

Яна Андреева “Не оставляйте малыша наедине с его страхами, но будьте чуткими и заботливыми. Спросите, чего он боится, и помогите справиться с этими страхами. Покажите, что его всегда любят и оберегают”.

Как поощрить ребенка учиться

В первую очередь, важно рассказать ребенку о том, зачем нужно обучение. Заинтересуйте ее разговором об окружающем мире, о разных профессиях и возможностях, которые перед ней откроются. Можно приобщать к повествованию элементы игры, чтобы удержать детское внимание. Конечно, важно показывать собственный пример – рассказывайте, как обучение помогло вам в жизни, демонстрируйте, как учитесь сейчас, какие книги читаете и т.д.

Поощряйте малыша попробовать как можно больше интересных занятий и выбрать то, что ему больше всего нравится. Спорт, рисование, шахматы, чтение или что-нибудь другое. Главное – получать удовольствие от процесса. Не запрещайте ребенку заниматься тем, что ему понравилось и не принуждайте к занятиям, которые ему категорически не подходят.

Яна Андреева “Учите ребенка самостоятельно принимать решения. Для этого моделируйте разные ситуации и спрашивайте, как она будет действовать в том или ином случае. Обязательно объясните, что такое ответственность и почему важно отвечать за свои поступки”.

Поддерживайте и в поражениях, и в победах. Интересуйтесь школьной жизнью ребенка, расспрашивайте, что нравится, а что не очень, не возникает ли конфликтных ситуаций. Достижения можно подкреплять небольшими подарками или другой мотивацией. Если что-то не удалось, важно не отругать ребенка, а поддержать и вместе провести работу над ошибками.

Один из важнейших советов – сохраняйте спокойствие. Ребенок не сможет полюбить учебу, если она будет ассоциироваться со ссорами, наказаниями и истериками. Кроме того, ребенок имеет сильную эмоциональную связь с родителями, так что ваши негативные эмоции влияют и на него.

Не беспокойтесь, если малышу не сразу удается привыкнуть к школьной жизни. Неусидчивость, рассеянное внимание и капризность – абсолютно нормальные механизмы детской психики. Продолжайте поддерживать ребенка, будьте для него лучшим другом и мотиватором – и у вас все обязательно получится!