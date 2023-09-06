Як адаптувати дитину до навчання під час повітряних тривог: поради педіатра

Війна внесла свої корективи у кожну сферу життя українців. Вже другий рік поспіль українські школярі змушені навчатись між обстрілами та сигналами повітряних тривог. Це ускладнює і без того непростий процес адаптації дитини до навчання, особливо, якщо йдеться про першачків.

Незалежно від форми навчання – очної чи онлайн – дитині доведеться звикати до нових умов, людей і завдань. Тому батькам важливо проявляти чуйність та допомагати сину чи доньці призвичаїтись до школи. Як це зробити, 24 Каналу розповіла Яна Андреєва, лікар-педіатр МЦ "Лелека".

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5 порад для адаптації дитини до навчання під час повітряних тривог

Дотримуйтесь розпорядку дня

Яна Андреєва “Графік справ і відпочинку дає відчуття стабільності та допомагає швидше увійти в новий темп. Тому обов’язково розплануйте разом з дитиною час на навчання та ігри. Готуйте одяг та складайте рюкзак завчасно, не забудьте залишити час для корисного сніданку вранці”.

Відкрито поговоріть з дитиною

Детально розкажіть малюку про навчальний процес, особливо якщо він вперше йде до школи. Опишіть, що на нього очікує і дайте відповіді на всі питання.



Обговоріть правила безпеки

Розкажіть дитині про сигнал тривоги, план дій та правила безпеки. Навчіть її бути зібраною та самостійною, виконувати рекомендації та настанови вчителів. Укомплектуйте дитячий рюкзак не тільки речами для навчання, але й для укриття: водою, ліхтариком, записником з контактами рідних, зарядним пристроєм для телефону, снеками, свистком тощо.

Відпрацюйте потрібні навички

Якщо дитина йде до школи вперше, важливо, щоб вона вміла виконувати ряд необхідних побутових завдань – самостійно одягатись, зав’язувати шнурки, відвідувати туалет тощо. Переконайтесь, що з цим не виникає труднощів.

Проявляйте максимум терпіння та турботи

Яна Андреєва “Не залишайте малюка наодинці з його страхами, натомість будьте чуйними та турботливими. Розпитайте, чого він боїться, та допоможіть впоратись з цими страхами. Покажіть, що його завжди люблять та оберігають”.

Як заохотити дитину навчатись

Першою чергою, важливо розповісти дитині про те, навіщо потрібно навчання. Зацікавте її розмовою про навколишній світ, про різні професії та можливості, які перед нею відкриються. Можна долучати до розповіді елементи гри, щоб утримати дитячу увагу. Звісно, важливо й показувати власний приклад – розповідайте, як навчання допомогло вам у житті, демонструйте, як навчаєтесь зараз, які книжки читаєте тощо.

Заохочуйте малюка спробувати якомога більше цікавих занять та обрати те, що подобається йому найбільше. Спорт, малювання, шахи, читання або будь-що інше. Головне – отримувати задоволення від процесу. Не забороняйте дитині займатись тим, що їй сподобалось та не примушуйте до занять, які їй категорично не підходять.

Яна Андреєва “Навчайте дитину самостійно приймати рішення. Для цього моделюйте різні ситуації та питайте, як вона діятиме у тому чи іншому випадку. Обов’язково поясніть, що таке відповідальність та чому важливо відповідати за свої вчинки”.

Підтримуйте і в поразках, і у перемогах. Цікавтесь шкільним життям дитини, розпитуйте про те, що подобається, а що не дуже, чи не виникає конфліктних ситуацій. Досягнення можна підкріплювати невеликими подарунками чи іншою мотивацією. Якщо щось не вдалось, важливо не насварити дитину, а підтримати та разом провести роботу над помилками.

Одна із найважливіших порад – зберігайте спокій. Дитина не зможе полюбити навчання, якщо воно асоціюватиметься зі сварками, покараннями та істериками. Крім того, дитина має сильний емоційний зв’язок з батьками, тож ваші негативні емоції впливають і на неї.

Не переймайтесь, якщо малюку не одразу вдається звикнути до шкільного життя. Непосидючість, розсіяна увага та вередливість – абсолютно нормальні механізми дитячої психіки. Продовжуйте підтримувати дитину, будьте для неї найкращим другом та мотиватором – і у вас обов’язково все вийде!